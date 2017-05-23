Какие маршруты в Казахстане будут предложены туристам во время EXPO

На время проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 в 2016 году были утверждены 73 туристических маршрута городам, курортным и историческим местам Казахстана.
В Министерстве культуры и спорта РК в ответе на официальный запрос журналистам рассказали, какие направления можно выбрать гостям и участникам мероприятия.
Туры пройдут по Астане, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областям.
Астана:
«Астана – Алматы, с посещением выставки EXPO-2017». Туристы проедут по маршруту Астана — EXPO-2017 — курорт Боровое — Алматы;
«Обзорная экскурсия Астаны». Тур предусматривает посещение выставки EXPO-2017, РЦ «Думан», ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальную арку «Мәңгiлiк ел», площадь у монумента «Қазақ елі», монумента «Астана — Байтерек»;
«Твое открытие столицы». Тур пройдет по достопримечательностям Астаны;
Kazakhstan Switzerland. Маршрут пройдет по Астане с посещением EXPO-2017, по курортной зоне «Бурабай»;
Sights of the capital of Kazakhstan. Гости посетят обзорную экскурсию по Астане;
«Сердце страны — Астана». Туристы посетят достопримечательности Астаны.
Акмолинская область:
«Юная столица. Легенды Бурабая. Связь времен». Туристы проедут по достопримечательностям Астаны, а затем выедут в курортную зону «Бурабай»;
«Сердце страны – Астана», «Жемчужина Казахстана – Бурабай»;
«Молодая столица. Жемчужина Бурабай. В глубь истории»;
«Молодая столица. Жемчужина Казахстана – Бурабай, край неповторимой красоты»;
Экологический маршрут «Коргалжын». Гости посетят Астану, село Коргалжын и село Биртабан;
«Рафтинг на реке Нуре». Гости посетят Астану, село Коргалжын и село Оркендеу;
«Астана – город третьего тысячелетия. Боровое – Жемчужина Казахстана».
Карагандинская область:
«Темиртау – город металлургов…»;
«Жемчужина Сары — Арки — Каркаралинск»;
«Астана — Караганда — Каркаралинск — Караганда — Астана»;
«EXPO-2017-Караганда-Астана-Караганда»;
«Караганда — Астана — Караганда»;
«Познавательный тур по Астане и Караганде, с посещением поселка «Долина» Астана – Караганда – поселок Долина – Караганда»;
«Оазисы казахских степей». Туристы посетят достопримечательности Астаны, включая EXPO-2017, Караганду, Каркаралинский ГНПП, Каркаралинск, долину реки Кызылкеныш, горы Каркаралы;
«Қызыларай – высота и древность». Гости посетят достопримечательности Астаны, включая EXPO-2017, Караганды, поселок Шабанбай Би, гору Аулие, некрополь Бегазы, поселок Шабанбай Би;
Павлодарская область:
«Легенды Баянаула — 1»;
««Легенды Баянаула — 2»;
«Павлодар — город на Иртыше»;
«Путешествие в Чалдайский лес». Туристы посетят Астану, Павлодар, село Щербакты, село Арбигень;
«Павлодар-ское Прииртышье»;
Алматы:
«NewNomad Expo» — Астана – Алматы;
«Астана –Караганда – EXPO-2017 –Семипалатинский полигон – Алматы – Чарынский каньон»;
«Астана — EXPO-2017 — Алматы — Чарынский каньон»;
«Астана — EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур — Алматы»;
Семейный тур «Два сердца Казахстана!»;
«Астана — Алматы — Астана»;
Тур «в пробуждении ЮНЕСКО». Астана — Шымкент — Алматы — Коргалжинский природный заповедник — Туркестан — Шымкент — Алматы — урочище Тамгалы — Алматы;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — путешествие в предгорье пика Хан тенгри — рафтинг по реке Кар -Кара второй категории сложности»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия в Джонгар Алатауский природный парк — рафтинг по реке Кок су»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия по Каньонам Чарына — рафтинг по реке Чарын третьей категории сложности»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия на «Бартогайское водохранилище — рафтинг по реке Чилик»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия к развалинам Древне буддистского храма на реке Или»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — джип тур через плато Ассы к Бартогайскому водохранилищу- рафтинг по реке Чилик»;
«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия в Тургеньское ущелье, прогулка на водопад, рафтинг»;
«Тур выходного дня в Алматы»;
«Астана — Алматы с посещением выставки «;
«Знакомство с Казахстаном». Астана – EXPO-2017 – Алматы – Большое Алматинское озеро – Чарынский каньон – горнолыжный курорт Шымбулак – Алматы;
«Добро пожаловать в Казахстан!». Астана – EXPO-2017 – Бурабай — Алматы – Кок-Тобе – Чарынский каньон – Медеу — Шымбулак;
«Алматы – Иссык — Астана — EXPO-2017»;
«Астана — Караганда — EXPO-2017 — Алматы — Чарынский каньон»;
Восточно-Казахстанская область:
«Малый круг Маркаколя»;
«Рекреационно-познавательной тропы «Белая Берель». Туристы смогут посетить лагерь «Озеро Язевое» — джайляу Турсунхана — Нижний лагерь рудника — джайляу Турсунхана- лагерь «Озеро Язевое»;
«Эталон Западного Алтая» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);
«Каменная сказка» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);
«Заповедные дали» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);
«Алешкины стежки» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);
«Тур по Восточному Казахстану». Усть-Каменогорск — село Винное — Ак Баур — Усть-Каменогорск.
Костанайская область:
«Прикоснись к живой природе». Астана — EXPO-2017 — Костанай — Рудный — Наурзумский заповедник — Астана;
Алматинская область:
«Путешествие в страну наскальных рисунков». Астана – EXPO-2017 — Алматы – Узунагаш;
«Путешествие к «Золотому Седлу» Астана – EXPO-2017 – Алматы –Алтын-Эмель – Алматы;
«В заповедный край Джунгарии». Астана – EXPO-2017 — Талды-Корган — Сарканд — Лепсы — Сарканд — Талды-Корган — Алматы;
«Путешествие в Долину Замков». Астана — EXPO-2017 – Алматы — Чарынский Каньон — Алматы;
«ГНПП Колсай Колдерi». Астана — EXPO-2017 — Алматы — ГНПП «Колсай Колдерi» — Алматы.
Южно-Казахстанская область:
«2 дня EXPO и 5-и дневный тур по ЮКО». Астана — EXPO-2017 – Шымкент — Туркестан – Тау Самалы — Аксу Джабаглы — Каньон реки Аксу – Шымкент — Астана;
«2 дня ЭКСПО — 3 дневный тур по ЮКО». Астана – EXPO-2017 – Шымкент – Отырар – Туркестан — Сауран-Шымкент — Тау Самалы –Аксу-Джабаглы –Шымкент — Астана.
Кызылординская область:
«Астана — EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур»;
«Астана – EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур — Кызылорда».
Жамбылская область:
«Астана — Тараз — Казак ауылы Коксай Тараз — Казак ауылы Коксай — село Бауыржан Момышулы — Аксу-Жабаглинский заповедник — Тараз – Акыртас — Топагаш»;
«Загадки Акыртаса». Астана — EXPO-2017 — Тараз — городище Акыртас — Астана;
«Архитектурные памятники». Астана – EXPO-2017 – Мавзолей Айша-биби и Бабаджи Хатун – Мавзолей Карахана — Мавзолей Тектурмаса — гТараз
«Древний город Тараз сегодня». Астана — EXPO-2017 — Раскопки «Древнего Тараза» (музей под открытым небом), Памятник Джамбулу, Торт куль – (Караван Сарай) – Памятник Бауржану Момышулы — Памятник Толе би — Тараз — Астана.
Мангистауская область:
«Контрасты Мангистау». Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана» — четырехдневный тур «Контрасты Мангистау» — Актау;
«Мангистау — загадки и тайны». Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана».
«Мангистау — прошлое и настоящее». Аэропорт Актау — Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана» — «Хивинским трактом» — «Тюб-Караган прошлое и настоящее»;
«Караванными тропами». Аэропорт Актау -впадина Карагие — Кызылкала — гора Шеркала — этноаул «Когез2 — долина Шуманай — Айракты — горы Айракты — аэропорт Актау.
Атырауская область:
Old and New Atyrau . Аэропорт Атырау — экскурсия «Город на светлой реке» — мемориальный комплекс 2Хан Ордалы Сарайшык» — Атырау — аэропорт Атырау.
Западно-Казахстанская область:
«Озеро Шалкар — жемчужина Приуралья». Астана – EXPO-2017 — озеро Шалкар — жемчужина Приуралья (аул Сары – Омир).
«Путешествие в Букеевское ханство». Астана — EXPO-2017 — Уральск — село Чапаево — село Жангала — село Урда — Уральск.
Северо Казахстанская область:
«Астана — столица Казахстана». Петропавловск — Астана — EXPO-2017.
Актюбинская область:
«Кобда-Родина Батыров». Астана — Актобе — поселок Жиренкопа — Актобе — Астана;
«Край хрустальных озер». Астана — Актобе — село Аккаин — Актобе — Астана.
Бронирование и покупка билетов на турмаршруты производится в режиме онлайн на сайте организаторов выставки.