Какие маршруты в Казахстане будут предложены туристам во время EXPO

На время проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 в 2016 году были утверждены 73 туристических маршрута городам, курортным и историческим местам Казахстана.

В Министерстве культуры и спорта РК в ответе на официальный запрос журналистам рассказали, какие направления можно выбрать гостям и участникам мероприятия.

Туры пройдут по Астане, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областям.

Астана:

«Астана – Алматы, с посещением выставки EXPO-2017». Туристы проедут по маршруту Астана — EXPO-2017 — курорт Боровое — Алматы;

«Обзорная экскурсия Астаны». Тур предусматривает посещение выставки EXPO-2017, РЦ «Думан», ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальную арку «Мәңгiлiк ел», площадь у монумента «Қазақ елі», монумента «Астана — Байтерек»;

«Твое открытие столицы». Тур пройдет по достопримечательностям Астаны;

Kazakhstan Switzerland. Маршрут пройдет по Астане с посещением EXPO-2017, по курортной зоне «Бурабай»;

Sights of the capital of Kazakhstan. Гости посетят обзорную экскурсию по Астане;

«Сердце страны — Астана». Туристы посетят достопримечательности Астаны.

Акмолинская область:

«Юная столица. Легенды Бурабая. Связь времен». Туристы проедут по достопримечательностям Астаны, а затем выедут в курортную зону «Бурабай»;

«Сердце страны – Астана», «Жемчужина Казахстана – Бурабай»;

«Молодая столица. Жемчужина Бурабай. В глубь истории»;

«Молодая столица. Жемчужина Казахстана – Бурабай, край неповторимой красоты»;

Экологический маршрут «Коргалжын». Гости посетят Астану, село Коргалжын и село Биртабан;

«Рафтинг на реке Нуре». Гости посетят Астану, село Коргалжын и село Оркендеу;

«Астана – город третьего тысячелетия. Боровое – Жемчужина Казахстана».

Карагандинская область:

«Темиртау – город металлургов…»;

«Жемчужина Сары — Арки — Каркаралинск»;

«Астана — Караганда — Каркаралинск — Караганда — Астана»;

«EXPO-2017-Караганда-Астана-Караганда»;

«Караганда — Астана — Караганда»;

«Познавательный тур по Астане и Караганде, с посещением поселка «Долина» Астана – Караганда – поселок Долина – Караганда»;

«Оазисы казахских степей». Туристы посетят достопримечательности Астаны, включая EXPO-2017, Караганду, Каркаралинский ГНПП, Каркаралинск, долину реки Кызылкеныш, горы Каркаралы;

«Қызыларай – высота и древность». Гости посетят достопримечательности Астаны, включая EXPO-2017, Караганды, поселок Шабанбай Би, гору Аулие, некрополь Бегазы, поселок Шабанбай Би;

Павлодарская область:

«Легенды Баянаула — 1»;

««Легенды Баянаула — 2»;

«Павлодар — город на Иртыше»;

«Путешествие в Чалдайский лес». Туристы посетят Астану, Павлодар, село Щербакты, село Арбигень;

«Павлодар-ское Прииртышье»;

Алматы:

«NewNomad Expo» — Астана – Алматы;

«Астана –Караганда – EXPO-2017 –Семипалатинский полигон – Алматы – Чарынский каньон»;

«Астана — EXPO-2017 — Алматы — Чарынский каньон»;

«Астана — EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур — Алматы»;

Семейный тур «Два сердца Казахстана!»;

«Астана — Алматы — Астана»;

Тур «в пробуждении ЮНЕСКО». Астана — Шымкент — Алматы — Коргалжинский природный заповедник — Туркестан — Шымкент — Алматы — урочище Тамгалы — Алматы;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — путешествие в предгорье пика Хан тенгри — рафтинг по реке Кар -Кара второй категории сложности»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия в Джонгар Алатауский природный парк — рафтинг по реке Кок су»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия по Каньонам Чарына — рафтинг по реке Чарын третьей категории сложности»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия на «Бартогайское водохранилище — рафтинг по реке Чилик»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия к развалинам Древне буддистского храма на реке Или»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — джип тур через плато Ассы к Бартогайскому водохранилищу- рафтинг по реке Чилик»;

«Экскурсия по Астане — Боровое — Алматы — экскурсия в Тургеньское ущелье, прогулка на водопад, рафтинг»;

«Тур выходного дня в Алматы»;

«Астана — Алматы с посещением выставки «;

«Знакомство с Казахстаном». Астана – EXPO-2017 – Алматы – Большое Алматинское озеро – Чарынский каньон – горнолыжный курорт Шымбулак – Алматы;

«Добро пожаловать в Казахстан!». Астана – EXPO-2017 – Бурабай — Алматы – Кок-Тобе – Чарынский каньон – Медеу — Шымбулак;

«Алматы – Иссык — Астана — EXPO-2017»;

«Астана — Караганда — EXPO-2017 — Алматы — Чарынский каньон»;

Восточно-Казахстанская область:

«Малый круг Маркаколя»;

«Рекреационно-познавательной тропы «Белая Берель». Туристы смогут посетить лагерь «Озеро Язевое» — джайляу Турсунхана — Нижний лагерь рудника — джайляу Турсунхана- лагерь «Озеро Язевое»;

«Эталон Западного Алтая» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);

«Каменная сказка» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);

«Заповедные дали» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);

«Алешкины стежки» (Риддер – Западно-Алтайский государственный природный заповедник);

«Тур по Восточному Казахстану». Усть-Каменогорск — село Винное — Ак Баур — Усть-Каменогорск.

Костанайская область:

«Прикоснись к живой природе». Астана — EXPO-2017 — Костанай — Рудный — Наурзумский заповедник — Астана;

Алматинская область:

«Путешествие в страну наскальных рисунков». Астана – EXPO-2017 — Алматы – Узунагаш;

«Путешествие к «Золотому Седлу» Астана – EXPO-2017 – Алматы –Алтын-Эмель – Алматы;

«В заповедный край Джунгарии». Астана – EXPO-2017 — Талды-Корган — Сарканд — Лепсы — Сарканд — Талды-Корган — Алматы;

«Путешествие в Долину Замков». Астана — EXPO-2017 – Алматы — Чарынский Каньон — Алматы;

«ГНПП Колсай Колдерi». Астана — EXPO-2017 — Алматы — ГНПП «Колсай Колдерi» — Алматы.

Южно-Казахстанская область:

«2 дня EXPO и 5-и дневный тур по ЮКО». Астана — EXPO-2017 – Шымкент — Туркестан – Тау Самалы — Аксу Джабаглы — Каньон реки Аксу – Шымкент — Астана;

«2 дня ЭКСПО — 3 дневный тур по ЮКО». Астана – EXPO-2017 – Шымкент – Отырар – Туркестан — Сауран-Шымкент — Тау Самалы –Аксу-Джабаглы –Шымкент — Астана.

Кызылординская область:

«Астана — EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур»;

«Астана – EXPO-2017 — Кызылорда — Байконур — Кызылорда».

Жамбылская область:

«Астана — Тараз — Казак ауылы Коксай Тараз — Казак ауылы Коксай — село Бауыржан Момышулы — Аксу-Жабаглинский заповедник — Тараз – Акыртас — Топагаш»;

«Загадки Акыртаса». Астана — EXPO-2017 — Тараз — городище Акыртас — Астана;

«Архитектурные памятники». Астана – EXPO-2017 – Мавзолей Айша-биби и Бабаджи Хатун – Мавзолей Карахана — Мавзолей Тектурмаса — гТараз

«Древний город Тараз сегодня». Астана — EXPO-2017 — Раскопки «Древнего Тараза» (музей под открытым небом), Памятник Джамбулу, Торт куль – (Караван Сарай) – Памятник Бауржану Момышулы — Памятник Толе би — Тараз — Астана.

Мангистауская область:

«Контрасты Мангистау». Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана» — четырехдневный тур «Контрасты Мангистау» — Актау;

«Мангистау — загадки и тайны». Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана».

«Мангистау — прошлое и настоящее». Аэропорт Актау — Актау — сити тур по городу «Морские ворота Казахстана» — «Хивинским трактом» — «Тюб-Караган прошлое и настоящее»;

«Караванными тропами». Аэропорт Актау -впадина Карагие — Кызылкала — гора Шеркала — этноаул «Когез2 — долина Шуманай — Айракты — горы Айракты — аэропорт Актау.

Атырауская область:

Old and New Atyrau . Аэропорт Атырау — экскурсия «Город на светлой реке» — мемориальный комплекс 2Хан Ордалы Сарайшык» — Атырау — аэропорт Атырау.

Западно-Казахстанская область:

«Озеро Шалкар — жемчужина Приуралья». Астана – EXPO-2017 — озеро Шалкар — жемчужина Приуралья (аул Сары – Омир).

«Путешествие в Букеевское ханство». Астана — EXPO-2017 — Уральск — село Чапаево — село Жангала — село Урда — Уральск.

Северо Казахстанская область:

«Астана — столица Казахстана». Петропавловск — Астана — EXPO-2017.

Актюбинская область:

«Кобда-Родина Батыров». Астана — Актобе — поселок Жиренкопа — Актобе — Астана;

«Край хрустальных озер». Астана — Актобе — село Аккаин — Актобе — Астана.

Бронирование и покупка билетов на турмаршруты производится в режиме онлайн на сайте организаторов выставки.