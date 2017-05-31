Как Карагандинский областной музей изобразительного искусства отметит 1 июня

В международный день защиты детей в карагандинском музее ИЗО пройдут два фестиваля.



Фестиваль «Балалық шақтың жұлдызды сәттері» начнется в 12:00. На мероприятии покажут экспозицию работ победителей III Открытого регионального конкурса детского творчества «Өркен», в котором приняло участие более 1500 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме этого, для посетителей проведут мастер-классы и игровые программы.

А в 15:00 торжественно наградят дипломами и подарками победителей выставки «Волшебный мир творчества».

Участники выставки: образцовая студия изобразительного искусства «Ала гүлдер», образцовая студия декоративно-прикладного искусства «Творчество» и студия детского творчества «Алтын маржан».