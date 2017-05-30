Караганду посетил пресс-атташе посольства США в Казахстане

Каждый день в эфире программы «Три Товарища» интересные гости! Творческие коллективы сменяются организаторами благотворительных проектов. А вчера к нам в гости пришел пресс-атташе посольства США в Казахстане Рэн Эльхай.

Рэн начал дипломатическую карьеру в 2011. До приезда в Казахстан пресс-атташе работал в Управлении по делам Южной и Центральной Азии Государственного Департамента США, а до начала дипломатической службы наш гость работал политическим аналитиком в Центре глобального развития.

Рэн — очень приятный и улыбчивый человек. К нам в студию он пришел со скрипкой. Сказал, что очень любит музыку и не представляет без нее жизни, а в Казахстане уже приобрел себе кобыз.

«Я сразу заинтересовался поездкой в Казахстан, так как я очень долго учу русский язык, но не разу не был в Центральной Азии, не говоря о Казахстане. Я очень хотел узнать больше об этой стране. Я приехал, и сразу узнал, что здесь такие крупные города, как Алматы, Астана, Караганда. И прекрасная природа, и теплые люди. Сразу почувствовал себя как дома», — рассказал гость в прямом эфире.

Столица Казахстана и наш шахтерский городок Рэну очень понравились. Интересный факт про Рэна Эльхая: он вегетарианец! В крупных городах он отыскивает места, где есть вегетарианское меню, но это невозможно сделать в деревнях. Вот там-то пресс-атташе узнает все прелести национальной кухни.

У пресс-атташе есть миссия — объяснить Америку казахстанцам.

«Я хочу, чтобы люди нас лучше понимали и я также хочу показать, что мы тоже активно пытаемся понимать традиции и культуру Казахстана. У нас есть несколько поводов это сделать: у нас есть программа обмена, есть культурная программа, на которую мы приглашаем американских артистов и музыкантов. У нас есть соц сети, мы стараемся быть очень активными в facebook и в и Instagram , потому что мы не можем общаться лично со всеми, а в соц сетях это возможно. Мы отвечаем на комментарии и делаем прямые эфиры. Мы стараемся быть доступными», — поделился Рэн.

Пресс-атташе рассказал в прямом эфире о программе «Американские уголки». Это небольшие библиотеки, организованные по американской модели и базирующиеся при местных партнерских организациях, обычно при библиотеке.

Каждый центр располагает коллекцией американской художественной литературы на английском языке и справочной литературой по вопросам государственного устройства США, их истории и культуре. Уголки предоставляют информацию о США через контролируемый доступ к сети Интернет, имеются аудиоматериалы и видеозаписи американских художественных и документальных фильмов. Здесь поддерживают преподавание английского языка посредством предоставления обширной коллекции обучающих материалов для студентов, учителей и волонтеров Корпуса Мира. Кроме этого, лекторы из США проводят лекции и занятия на различные темы.

В Караганде тоже есть такой уголок, который располагается в библиотеке имени Гоголя. Всего в Казахстане таких культурных центров 11.

Пока новые уголки открывать не планируют, потому что их уже очень много, но это не значит, что вы не можете устроить программы по английскому языку и культуре у себя сами.

«Если есть идеи и люди, которые готовы собрать других людей и устроить такие мероприятия, мы открыты предложениям», — сказал Рэн.

Кроме «Американских уголков», существуют программы для школьников, которых отправляют на один год бесплатно обучаться в Америку; для студентов, которых также отправляют в Америку на один семестр учебы. Важное условие для участия в этих программах — хорошее знание английского языка. Есть отдельная программа даже для аспирантов.

«English Access»— программа по изучению английского языка для старшеклассников из малообеспеченных семей, которая длится два года. Программой предусмотрено 400 часов изучения английского языка, включая городской летний лагерь. Двухчасовые занятия проходят два раза в неделю.

Этим летом будет очень насыщенная программа летнего лагеря из-за ЭКСПО: пригласят музыкальные группы и танцоров разных жанров, балет. Программы будут проходить в основном в Астане, но и Караганду посетит рок-группа в начале июля.

В завершении эфира Рэн Эльхай исполнил на скрипке очень красивую казахскую мелодию. Надеемся, что в следующий раз пресс-атташе исполнит что-нибудь на кобызе. Ну, а если вас заинтересовали программы, про которые мы говорили, ищите в facebook или Instagram страницы посольства США — там вам дадут полную информацию.

«Мне очень понравился ваш город, надеюсь, что приеду еще», — подытожил встречу Рэн Эльхай.

Novoetv.kz желает пресс-атташе посольства США в Казахстане успехов в работе и открытия новых программ для обмена!