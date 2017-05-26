Группа «AHAVA» выступит в гостиничном комплексе «Достар-Алем»

28 мая настоящий праздник израильской культуры ждёт поклонников группы «AHAVA» в гостиничном комплексе «Достар-Алем»!

Такое шоу будет в Караганде впервые! Израильский поп, рок, фолк прозвучат в искромётном исполнении профессиональных музыкантов!

Вместе с группой «AHAVA» выступит гость из Израиля — популярный барабанщик Лео Мор. Вовлекать публику в танцевальное действо весь концерт будет хореографический ансамбль «Yahalom».

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.



По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефонам:

87003503745 (Арт-клуб «Sadre», по будням с 10 до 18 ч.),

8(7212)400 400 («Достар-Алем» ). При коллективной покупке билетов (от 10 шт.) — бесплатная доставка по городу (87013468097).

Выбор за вами, друзья! До встречи на концерте!