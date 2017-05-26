Санаторий Жосалы

Группа «AHAVA» выступит в гостиничном комплексе «Достар-Алем»

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 5

28 мая настоящий праздник израильской культуры ждёт поклонников группы «AHAVA»  в гостиничном комплексе «Достар-Алем»!

Такое шоу будет в Караганде впервые! Израильский поп, рок, фолк прозвучат в искромётном исполнении профессиональных музыкантов!

Вместе с группой «AHAVA» выступит  гость из Израиля — популярный барабанщик Лео Мор. Вовлекать публику в танцевальное действо весь концерт будет хореографический ансамбль «Yahalom».

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.


По вопросам приобретения билетов  обращайтесь по телефонам:
87003503745 (Арт-клуб «Sadre», по будням с 10 до 18 ч.),
8(7212)400 400 («Достар-Алем» ). При коллективной покупке билетов (от 10 шт.) — бесплатная доставка по городу (87013468097).
Выбор за вами, друзья! До встречи на концерте!

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Автор: Корреспондент

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