Громкое дело о похищении и убийстве в Карагандинской области поступило в суд

Начались судебные слушания по резонансному уголовному делу о похищении и убийстве убийстве жителя Темиртау, некачественное, по мнению генпрокурора, расследование которого привело к громким отставкам.



Некачественное расследование этого преступления спровоцировало ряд громких отставок среди высокопоставленных прокуроров региона.

Своих должностей лишились, напомним, первый зампрокурора Карагандинской области Рашид Дубаев, начальника управления прокуратуры Алмас Абдакасов и глава прокуратуры Темиртау Биржан Шаулиев.

Судебные слушания, как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам, начались в отношении троих подсудимых.

«Дело принято в производство председателя суда Шарипа Сисимбаева. Трое подсудимых — 1985, 1987 и 1991 годов рождения — обвиняются в убийстве, похищении человека. Иная информация на стадии судебного следствия будет преждевременной, поскольку их вина не установлена судом», — сообщили в пресс-службе специализированного суда.

Согласно материалам дела, между одним из подсудимых Владимиром Моряковым и потерпевшим Алпысбаевым были напряженные отношения.

Как официально установлено расследованием, Алпысбаев даже угрожал ему физической расправой. Опасаясь, что он выполнит свои угрозы, Моряков для самообороны купил у неустановленного лица обрез охотничьего ружья с тремя патронами. После чего обратился к друзьям с просьбой помочь ему выяснить отношения с Алпысбаевым. Компания из шести человек, по версии следствия, 6 сентября вывезла его в степь, на километр от трассы Темиртау — Астана. Там Моряков выстрелил ему в бедро. Затем его погрузили в багажник его же автомобиля и уехали. Мужчина в итоге скончался.

Труп Алпысбаева был найден 7 сентября в 11:00.

Из шестерых фигурантов на скамью подсудимых сели трое. Один объявлен в розыск, другой повесился. Третий задержан в России, в настоящий момент его экстрадируют в Казахстан.

Отставки прокуроров

Напомним, ранее Владимир Моряков за похищение и смерть Алпысбаева уже был приговорен к четырем с половиной годам колонии Темиртауским судом. Однако недовольный приговором отец Алпысбаева поехал в Астану и обратился к заместителю генерального прокурора. Он пожаловался, что наказание за смерть сына получил только один человек. Остальные, которые, по его мнению, тоже участвовали в преступлении, стали свидетелями. Заместитель главы ГП РК направил в Темиртау комиссию, чтобы она проверила качество прокурорского надзора.

После чего стало известно, что Жакип Асанов освободил от должности сразу трех работников прокуратуры Карагандинской области.

Кроме того, областной прокурор также уволился после разоблачающей проверки из ГП РК.

Проверка показала, что прокуратура необоснованно вывела других фигурантов за орбиту уголовного преследования. Были возбуждены уголовные дела в отношении остальных фигурантов.