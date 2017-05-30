Гороскоп 30 мая

Овны — Овны — руководители смогут решить целый ряд производственных проблем, по-новому организовать работу.

Тельцы — Есть опасность попасть в непростую ситуацию. Стоит прислушаться к подсказкам интуиции

Близнецы — Придется задуматься о том, как складываются ваши отношения с окружающими, а также о том, правильно ли вы себя ведете, всегда ли доверяете тем, кто этого заслуживает.

Рак — Вы быстро понимаете, чего ждут от вас окружающие, и это способствует началу долгосрочного плодотворного сотрудничества.

Лев — Часто вы переоцениваете свои возможности, берёте на себя финансовые обязательства, которые будет нелегко выполнить.

Девы — Стоит быть осторожнее при заключении сделок; не стоит верить тем, кто обещает золотые горы.

Весы — Очень важно правильно распределять время; не тратьте его на пустые разговоры, бесплодные мечты о будущем, а также обсуждение вопросов, которые сейчас просто не могут быть решены.

Скорпион — Заодно можно отказаться от устаревших привычек, избавиться от вещей, которые стали не нужны.

Стрелец — Полезными оказываются знания и опыт, полученные раньше – благодаря им вы не допускаете ошибок, которые совершают представители других знаков.

Козерог — Будет возможность завязать интересные знакомства. Отношения, начинающиеся как дружеские, со временем могут принять романтический характер.

Водолеи — Возможны неожиданные встречи с людьми, которые когда-то навредили вам, а сейчас готовы признать свои ошибки и загладить вину.

Рыбы — Многие значительную часть дня проведут в философских размышлениях, совершенно забыв о практических делах, требующих внимания.