Гороскоп 29 мая

Овны — Благоприятный день для любых переговоров. Вам удается донести до окружающих свою точку зрения.

Тельцы — Не стоит рисковать, участвовать в сомнительных начинаниях. Сегодня вы больше, чем обычно, склонны идти на разного рода авантюры.

Близнецы — Возможны интересные предложения. Если в это время вы решите сменить работу, жалеть об этом не придется.

Раки — Отличный день для развития и укрепления деловых отношений. Появляются полезные связи.

Львы — Осторожнее с деньгами: вы склонны тратить больше обычного, не задумываясь о том, насколько это необходимо.

Девы — Конфликтов на работе и дома удастся избежать, если вы сохраните спокойствие и не дадите воли эмоциям.

Весы — Дел у вас будет больше, чем обычно, и для того, чтобы все успеть, придется потрудиться.

Скорпионы — Подходящий день для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое.

Стрельцы — Плодотворный день. Вы успешно решаете многие сложные задачи, справляетесь с любыми возникающими проблемами.

Козероги — Благоприятный день для общения, посещения официальных торжеств, светских мероприятий, неформальных вечеринок. Везде, где бы вы ни оказались, вы будете в центре внимания.

Водолеи — Вы уверены в себе и не сомневаетесь, что добьетесь успеха, если проявите настойчивость. Критику в свой адрес принимайте спокойно – она не лишена здравого зерна, но отчасти продиктована завистью.

Рыбы — Вы задаете много непростых вопросов и себе, и окружающим. Близкие не всегда понимают вас, но стараются поддерживать и не обижать.