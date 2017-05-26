Гороскоп 26 мая

Овны — Постарайтесь использовать все возможности для достижения процветания бизнеса, скоро появятся новые перспективы.

Тельцы — Прошлая любовь может объявиться в вашей жизни в самый неподходящий момент. Как бы ни было больно, назад не возвращайтесь.

Раки — Постарайтесь выяснить все недоговоренности в отношениях с любимым человеком, тогда общение будет доставлять только удовольствие.

Львы — Вы обязательно сможете встретиться с тем, с кем так давно мечтали. Все непременно сложится наилучшим для вас образом.

Девы — Займитесь доделыванием всех незавершенных дел и не спешите пока браться за новые, разве что составьте план на будущее.

Весы — Возможны новые знакомства. Даже если вы не думали обзаводиться новыми поклонниками, внимательно присмотритесь к своему окружению.

Скорпионы — Дела идут как обычно, а о другом думать пока рано. Все налажено и отрегулировано, так что действуйте по старым планам.

Стрельцы — Согрейте теплом своей любви близкого человека, это единственное, чем вы сейчас можете ему помочь.

Козероги — Успех начинаний зависит от вложенных вами усилий, поэтому не стоит лениться, иначе не достигнете процветания бизнеса.

Водолей — Расслабьтесь и отвлекитесь от дел, находясь рядом с любимым человеком. Будьте самим собой и получайте удовольствие друг от друга.

Рыбы — Необходимо вплотную заняться бухгалтерией и не упускать из виду возможность совершения ошибок во время подписания документов.