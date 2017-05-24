Гороскоп 24 мая

Овны — Налаживание связей с нужными вам людьми необходимо осуществлять в первой половине дня. Сейчас общение предполагает для вас ориентированность на будущее, а вот вечером разговоры будут пустыми.

Тельцы — Взаимоотношения с окружающими людьми — в том числе с постоянными партнёрами — можно перевести на другой уровень, придать им новую форму.

Близнецы — Постарайтесь оставаться в хорошей физической и психологической форме, не исключено,что вам придётся выдерживать утомительную борьбу за место под солнцем.

Раки — Отличный день для воплощения в жизнь креативных задумок, реализации индивидуального творческого потенциала.

Львы — Если вам необходимо полностью погрузиться в работу или выполнить ее вдали от посторонних глаз, в обстановке полной секретности, попробуйте отпроситься у начальства и взять ее на дом.

Девы — Есть шанс смягчить отношения с близкими родственниками, помириться или найти точки соприкосновения интересов с соседями.

Весы — На первый план могут выйти материальные дела, а также вопросы чувств, любовных отношений. Есть шанс получить пользу от своих художественных, дизайнерских, дипломатических талантов.

Скорпионы — Вам будет многое удаваться благодаря умению очаровывать других людей или готовности дипломатично идти им навстречу.

Стрельцы — Подходящий момент для завязки тайной любовной интриги, начала деловой авантюры. Возможно получение дохода из скрытого источника.

Козерог — День способствует общению с друзьями в приятной обстановке. Проявите по отношению к своим единомышленникам любезность и гостеприимство, но не делайте больше того, что считаете нужным в данный момент.

Водолеи — Добиваясь намеченной цели, не проявляйте поспешности и тем более грубости. Установите доверительные отношения с теми, от кого зависит ваше продвижение вперед.

Рыбы — Основным источником вашей энергии являются чувства, поэтому правильный эмоциональный настрой удвоит ваши силы.