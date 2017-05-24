Глава Карагандинской области устроил разнос чиновникам за увеличение безработицы

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов раскритиковал проводимую работу в регионе по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Ерлан Кошанов на аппаратном совещании устроил разнос акимам городов и районов области за низкую активность в привлечении безработных к участию в профильной программе. Он подверг критике информационно-разъяснительную работу о мерах господдержки.

«Во время моих поездок в регионы предприниматели задают вопросы: какие механизмы, какие ставки? Люди на местах не знают. Видимо, и сами акимы городов и районов, населенных пунктов плохо владеют информацией», — предположил Ерлан Кошанов.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, на микрокредитование в городах на 2017 год выделено более 1 миллиарда тенге. Данное направление охватывает областной центр и 8 моногородов — Абай, Балхаш, Жезказган, Каражал, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск. По данным управления предпринимательства, максимальная сумма микрокредита — 18 миллионов тенге, ставка вознаграждения — 6% годовых. Срок кредитования для инвестиционного займа составит 5 лет, на пополнение оборотных средств — 3 года.

«Самая главная задача всех государственных программ, в том числе программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, — это развитие отраслей и решение проблем безработицы. Наша область ежегодно получает достаточную поддержку от государства, — подчеркнул глава региона. — В прошлом году в предпринимательство и сельское хозяйство было вложено более 21 миллиарда тенге бюджетных средств. И вместо того чтобы в результате получить снижение уровня безработицы, мы имеем рост — с 4,9% до 5%».

Аким области поручил управлению экономики и финансов в недельный срок предоставить развернутый анализ эффективности всех мер оказываемой государственной поддержки. Как сообщили в пресс-службе акимата, поручено дать четкие пояснения на следующие вопросы: какова отдача по налогам, объемам производства, созданным рабочим местам.

«Это государственные деньги, и каждый вложенный тенге должен принести пользу. Нельзя допускать, чтобы субсидии растворялись в воздухе, а бизнес двигался вперед черепашьим шагом. Вопрос занятости — это главный показатель, по которому оценивается работа акимов», — заявил Ерлан Кошанов.