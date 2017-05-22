Глава Карагандинской области поручил вернуть льготный проезд для пенсионеров

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сделал заявление по поводу отмены льготных проездных билетов для пенсионеров по возрасту. Глава региона считает эти действия недопустимыми.

«Нельзя допустить отмену льготных проездных билетов. Есть юридическая сторона этого вопроса. Действовал меморандум, по которому перевозчики Караганды взяли на себя обязательства. Но есть и моральная сторона вопроса», — сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

Он поручил акиму Караганды Нурлану Аубакирову до конца сегодняшнего дня отработать вопрос с перевозчиками.

В Караганде пенсионеры по возрасту ездили в автобусах и маршрутных такси по 50 тенге. С 22 мая решили льготу отменить, так как истек срок действия меморандума властей с перевозчиками, заключенного в 2014 году. С понедельника пенсионеры должны были платить по всеобщему тарифу в 80 тенге.