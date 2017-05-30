Единственная модистка Карагандинской области

В Темиртау проживать единственная модистка в области.



Шляпные мастерские в наше время воспринимаются как пережиток прошлого. Модницы, которые по-прежнему считают шляпку главным дамским аксессуаром , есть. Мода на фетровые головные уборы постепенно возвращается. Да только вот подобрать их в современных магазинах — дело непростое. Решить эту проблему жителям нашей области вот уже десять лет помогает модистка Светлана Полуэктова.

Светлана Наримановна по профессии швея. Заниматься изготовлением шляп она стала после того, как ее подруг решила научиться этому ремеслу.

«У меня есть подруга, которая живет в Самаре. И вот почти десять лет назад она рассказала мне, что записалась на курсы к одной очень хорошей и грамотной мастерице. Она училась делать шляпы. Мне стало интересно, я поехала в Самару. Подруга, отучившись на курсах, все рассказывала и показывала мне. Поскольку я умею шить, то вся теория давалась мне легко»,-вспоминает Светлана.

С тех пор Светлана не перестает осваивать это ремесло, несмотря на уже довольно большой опыт и постоянных клиентов. Ездит на различные выставки и конкурсы, общается с коллегами из разных стран.

«Однажды мне даже довелось побывать у фрау Моники Бургардт — в мире модисток она просто легенда: именно она делала шляпку для съемок фильма «Скарлетт», продолжения «Унесенных ветром». Фрау не сразу согласилась встретиться со мной. Дело в том, что все мастера хранят свои секреты, и очень неохотно с ними расстаются. Но все же фрау Бургардт согласилась, когда узнала, что я тоже разбираюсь в этом деле«,- вспомнила Светлана.

В итоге знаменитая модистка даже подарила Светлане Полуэктова свои колодки, колпаки — заготовки для шляп из необычного ворсистого фетра, целую коробку редких лент, кружев и перьев.

« Сейчас у меня около шестидесяти разных колодок. Есть те, которые берут чаще; есть экстравагантные, которые не каждый отважиться надеть. Каждую шляпку я делаю исключительно по желанию клиента. Человек сам выбирает украшения, цвет, фасон. Бывают заказчики, которые уже отчаялись найти что-то подходящее в магазинах. К примеру, была одна бабушка с очень маленькой головой. Все шапки и шляпы, которые продаются в магазинах, были ей велики. Для того, чтобы сделать ей шляпку, мне пришлось специально купить очень маленькую колодку«,- рассказывает модистка.

Все свои шляпки Светлана Полуэктова делает исключительно на заказ в своей мастерской. Ее головные уборы носят модницы не только в Казахстане, но и в США и Германии

По материалам сайта акимата Карагандинской области