Бешпармак по-английски. Chapter XII (ВИДЕО)

Приветствую вас, дорогие друзья!

Сегодня я постараюсь показать вам, насколько похожа архитектура двух, казалось бы, абсолютно разных городов. Исключая исторические памятники и средневековые постройки 2000-летнего Ньюкасла, многие здания, построенные в 20 веке, навевают мысли о сговоре архитекторов! Как будто в году эдак 50-ом собралась тайная Лига масонов-архитекторов и решила: Европа в руинах, а у вас вообще степь, давайте построим много одинаковых зданий по всему миру, пусть люди путаются. Заодно и сблизим людей. Как вам идея? И прямо слышу, как все участники съезда встретили сей спич бурными овациями! Давайте попробуем разобраться, действительно ли все это так, есть ли сходства и схожие здания?

Как я анонсировал в предыдущем посте, сегодня вас ждет меньше текста и больше фотографий. Приступим!

Спальные районы

Только переехав из города на Нуре в город на Тайне, мы столкнулись с тем, что не можем ориентироваться в новом граде. Все, что не в центре города, абсолютно одинаковое! Указатели улиц расположены исключительно на первом доме улицы, и если ты попал на нее с середины, то мучайся сам, пытаясь выяснить, где же ты конкретно находишься. Ориентиров в спальном районе нет. Если в наших городах «спальники» состоят из одинаковых коробок, то в Англостане строят коробочки. И тоже все одинаковые! Убедитесь на фото.

Высотных и многоэтажных зданий в Ньюкасле практически нет. На весь город, а он немаленький, я насчитал 19 жилых домов, имеющих 21 этаж. Эти дома не особо котируются, в них муниципальные квартиры и соответствующий контингент. Эмигранты, временно безработные, короче говоря, социально неблагополучные слои граждан. Местные жители живут в таунхаусах или особняках, избегая шумного центра города, отдав его на «растерзание» студентам и прочей молодежи.

Такая одинаковость и местами серость наводит на мысль, что «новогодний» фильм про третью улицу Строителей, дом 3 можно снять и в Англостане. Даже трезвому здесь легко заплутать. «Ирония судьбы, или С легким пабом!» — вполне в английском духе получится.

Промышленная зона

Промышленные объекты вообще одинаковы. Если раньше вывесками хоть отличались, то с введением моды на английские логотипы и названия отличия стерлись. Вот завод Siemens, расположи его в районе АО «Теплоприбор» в Майкудуке, и он очень органично впишется в окружающую среду.

Или следующий пейзаж. Он абсолютно не отличим от района Карагандинской кондитерской фабрики. Так и ждешь, что из-за поворота Газель появится, а если остановишься, то набегут грузчики с «биржи». Плюс мост, с которого я фотографировал, погружает в атмосферу города детства.

Акимат Ньюкасла и прочие государственные здания

Впервые попав в центр города, мы ощутили себя просто дома. Даже больше — в собственном районе, где жили долгое время — на Бульваре Мира, возле нынешнего городского акимата. Первый порыв был забежать в здание и сдать отчет в Управление внутренней политики, но семья удержала отца, и я ограничился фотографированием. В местном акимате находятся все нужные учреждения, так ласкающие слух казаха: налоговая, городская администрация, управление транспорта. Вот только полиции на входе нет, да и пропуск не нужен.

По поводу офисных и административных зданий есть интересная версия профессионального архитектора, с которым нам посчастливилось пообщаться в Астане в 2015 году. Архитектор из Германии Дитрих приезжал к нам в страну в составе делегации и поведал следующее. В 60-70-е годы прошлого века архитектурный стиль был одинаков практически во всем мире: схожие кубические здания из стекла и бетона можно встретить в любом уголке земли.

Казавшийся в то время футуристическим (стиль будущего, прямые линии, динамизм — прим. ред.) стиль сделал все возможное для сближения разных стран, несмотря на капиталистический и коммунистический политический строй. Даже материал для строительства схожий — модный в то время бутовый кирпич.

Бизнес-центры вообще строятся по единому проекту: нагромождение квадратов, огромные окна, обязательный охранник со сканвордом и следами фигуры, растворенной в жире, его унылый внешний вид и вечное недовольство припаркованными машинами.

Дачи!

Совсем недавно я открыл для себя главную черту, одинаковую для жителей обоих городов. Вы не поверите, но в Ньюкасле люди обожают дачи и работу на дачных участках. Ну, бабушки обожают, а молодежь также искренне ненавидит копать грядки под огурцы и пропалывать клубнику. Вот только англостанским подросткам полегче, все-таки земля на острове дорогая, и 6 соток никто не даст. Участки маленькие и расположены во многих районах (я насчитал 8 дачных массивов) в черте города.

Никаких поездок в электричке на Солонички или первым маршрутом на Федоровку. Маленькие клочки земли, огороженные общим забором. Теплицы, грядки, прополка, поливка. Когда мы увидели все это великолепие, я сразу вспомнил детство, поездки на дачу и смородину. Как же я ненавидел смородину! Ооо, это самое жуткое воспоминание детства – сбор мерзкой, мелкой, липкой ягоды. Я готов был на все, чтобы не собирать ее: получить пятерку, сходить в магазин в другой район, вскопать картошку…

Надеюсь, вам понравилась архитектурная экскурсия, и я смог вам показать, что есть много общего между такими разными и далекими городами. На следующей неделе мы попадем в местный Макен и окунемся в англостанские «районовские движения».

Искренне, Ваш англоакын Талгат.

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