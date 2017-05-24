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Бедрос Киркоров, Анна Черникова и Нгуен Хоа о концерте «Туған елге тағзым» в Караганде

Корреспондент 14 часов назад Комментировать 20

24 мая 2017 на сцене ДКГ состоится сольный концерт Фархада Маденова «Туған елге тағзым».

О концерте в Караганде рассказали в прямом эфире ТК «Новое Телевидение» участники: Бедрос Киркоров — народный артист Болгарии, народный артист РФ; Анна Черникова – молдавская оперная певица, Солистка Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу; Евгения Урсу — Генеральный Секретарь Федерации Ассоциаций, Центров и Клубов ЮНЕСКО Молдовы; Нгуен Хоа – вьетнамский оперный певец.

Как проходила подготовка и что ожидает зрителей на концерте, передала Алиакпарова Алтынай — арт-директор.

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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