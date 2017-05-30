Аким Карагандинской области предложил разбитые автодороги ремонтировать за счет предприятий

На аппаратном совещании в акимате Карагандинской области обсуждалось состояние автодорог и методы их ремонта.



«На сегодняшний день 25% дорог по области находятся в неудовлетворительном состоянии. В первую очередь это дороги, разбитые тяжелой техникой, которая используется крупными промышленными предприятиями», — отметил глава региона Ерлан Кошанов. Аким области поручил разобраться с этой ситуацией.

Аким привел в пример автодорогу Каркаралинск-Карагайлы, по которой он проехал во время недавней рабочей поездки. Именно по этой трассе и внутрипоселковым дорогам ездят большегрузные машины компаний «КарМыс», «Корпорация «Казахмыс», «Алайгыр».

«Столько бюджетных денег было потрачено, чтобы содержать эти дороги. За один год их разбили. Внутри поселка Карагайлы ездили десятки многотонников. Только после вмешательства Инспекции транспортного контроля и местной полицейской службы были выставлены дорожные знаки, запрещающие проезд по поселку большегрузным машинам. После этого начали наводить порядок. Сегодня эти компании восстанавливают дорогу», — сказал Ерлан Кошанов.

Подчеркнув повсеместность таких ситуации он отметил: «В Бухар-Жырауском районе на дороге областного значения Ботакара-Тогызкудык также ездят большегрузные машины угольных разрезов «Сәт-Комир» и «Разрез Кузнецкий».

Глава региона поручил проанализировать состояние автодорог областного и районного значения, используемых крупными промышленными предприятиями Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с Инспекцией транспортного контроля и акимами районов.

«Все такие предприятия должны принимать участие в ремонте и содержании дорог. Нужно проработать этот вопрос. Выставить дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузных машин внутри поселков», — подчеркнул Ерлан Кошанов.

На аппаратном совещании также говорилось о необходимости контроля качества ямочного ремонта автодорог, ведь в 2017 году на ямочный ремонт автодорог республиканского значения выделено 460 млн. тенге, областного — 805 млн. тенге. Аким области потребовал сделать анализ производства и качества работ по всем городам и районам.

«На прошлой неделе в Караганде погиб 9-летний ребенок. СМИ пишут о том, что на данном участке нет «зебры», а знак «Пешеходный переход» установлен только с одной стороны дороги и скрыт ветками деревьев. Жители возмущены, и они не раз обращались в акимат, но вопрос не решается», — сказал аким области, тем самым не оставив без внимания участившиеся ДТП со смертельным исходом.

Глава региона дал указание акиму Караганды и руководству Местной полицейской службы провести ревизию дорожных знаков. «Где деревья разрослись, срезать ветки — знаки должно быть видно! Это касается не только Караганды. Во всех регионах надо провести работу», — сказал Ерлан Кошанов.