46 млрд. тенге предусмотрено на подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области

В Карагандинской области еженедельно проводят мониторинг подготовки к отопительному сезону. О темпах работ доложил на аппаратном совещании руководитель областного Управления энергетики и ЖКХ Кайрат Бегимов.

«Всего на ремонтную кампанию 2017 года из всех источников предусмотрены средства в сумме 46,1 млрд. тенге. Это на 2 млрд. тенге больше, чем в прошлом году. На 17,7 млрд. тенге запланированы работы по текущему и капитальному ремонту и модернизации на 8-ми теплоэлектростанциях. На подготовку 67 локальных котельных и 736 автономных систем отопления выделено 2,3 млрд. тенге», — сказал Кайрат Бегимов.

Кроме того, предусмотрено 5,5 млрд. тенге на ремонт тепловых сетей протяженностью 94,75 км.

9 млрд. тенге выделено на ремонт электрических сетей протяженностью более 4500 км и 772-х подстанций.

В области к отопительному сезону будут подготовлены 6 761 жилой дом, 770 объектов образования, 134 объекта здравоохранения, 240 объектов культуры и 55 объектов спорта.

Согласно правилам акты готовности жилья должны быть получены до 25 сентября, объектов соцкультбыта — до 1 сентября.

«На сегодняшний день на теплоэлектростанциях отремонтированы два котла и одна турбина. В соответствии с графиком ведутся работы на 13 котлах и 6 турбинах. По 24 котлам и 11 турбинам сроки ремонтов не наступили», — информировал руководитель управления.

Глава региона Ерлан Кошанов напомнил акимам городов и районов о персональной ответственности за качественную подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона.