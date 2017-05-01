1 июня карагандинская Школа Айкидо покажет мастер-класс

Мастер-класс приурочен к Международному дню защиты детей пройдет в Караганде



1 июня перед торговым домом «Абсолют», с 10.00 до 12.00 пройдёт демонстрация и мастер-класс детской группы карагандинской Школы Айкидо. Дети продемонстрируют , что умеют не только постоять за себя, но и обладают крепким боевым духом.

Казахстанская Ассоциация Традиционного Айкидо (КАТА) более 20 лет занимается популяризацией айкидо в Казахстане.

Айкидо — боевое искусство, которое как и карате, джит-джитсу, кендо, дзюдо пришло к нам с Японии. Но в отличии от других боевых практик стоит особняком, предполагая только оборонительную, защитную технику. Философский аспект айкидо заключён в трех иероглифах: ай- любовь, гармония, ки- сила, энергия, до- путь. Основной принцип айкидо — это использование силы противника, для нейтрализации агрессии и восстановления гармонии.