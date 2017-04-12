Всемирный день авиации и космонавтики на «Новом Телевидении» и «Текс Радио»

12 апреля отмечается день авиации и космонавтики. И поэтому гостьей нашего эфира сегодня была Карибекова Магрифа Аманбековна — председатель общественного музея авиации и космонавтики при КГУ ОСШ 78.

Тема космоса с каждым годом становится все более популярной. Ученые изучают космическое пространство, космонавты все чаще совершают полеты в космос.

Для нашего города это — особенный праздник. Именно в Карагандинской области приземляются космонавты после посадки, а когда-то по улицам нашего города проехала Валентина Терешкова, поэтому Магрифа Аманбекова решила открыть музей, посвященный космосу.

«Когда советский союз распался, я уже была учителем. Мы всегда ждали все приказы Москвы. Мы привыкли жить как одна семья, а теперь все упразднялось. Поэтому, когда советский союз распался , а я, учитель по образованию, и думаю: «А что я буду нести ученикам? Чему я буду их учить?», — рассказала Магрифа Аманбековна.

Музей открылся в 1992 году в 78 школе города Караганда. В музее два зала: посвященный космонавтике и аэрофлоту.

«Я всегда следила за газетами. Это статья была о том, что Назарбаев, что у нашей страны будет первый космонавт. На тот момент я была классным руководителем в 9 классе. И мы за ним следили: кто это такой и как это — первый космонавт, для нас это было не привычно».

После этого Магрифа Аманбековна и начала создавать музей. Она считает, что как учитель должна была внести свою лепту в развитие нового независимого государства. Магрифа Аманбековна решила, что ей ближе космонавтика. Для неё было важно, чтобы у нашей старны появился свой герой. Например, космонавт Токтар Аубакиров. Этот герой нужен был нашей молодой стране, чтобы казахстанская молодежь, дети не потеряли нравственные ценности.

«Мы должны говорить детям, что это наше достижение — 5 лет, 10 лет. И поэтому я выбрала свой путь, сделала маленький уголок, посветила его Токтару Аубакирову. Потом с детьми мы поехали на его землю . У меня в музее находятся его вещи. Например, когда Токтар в 16 лет работал токарем в литейном заводе Темиртау, там его фото висело на доске почета. Хранится одежда и фуражка, в которой он поехал на учебу на Дальний Восток»,- продолжает Карибекова Магрифа.

Космический музей содержит разнообразные экспонаты.

«В моем музее есть около 70 экспозиций, более 2000 материалов, 500 вспомогательных материалов о жизни космонавтов, очень много видеоматериала. Я ездила в село, в котом находится школа имени Гагарина. Там я провожу конференции. Также делаю городские и республиканские мероприятия», — продолжила председатель.

Полет Гагарина в космос вызвал большую радость в селе, где родилась наша гостья. По этому поводу даже устроили праздник. А еще, Магрифа Аманбековна рассказала про свою дружбу с Валентиной Терешковой.

«Я встречалась с Терешковой. Когда я ей подарила книгу, она удивилась. Она даже была у нас в музее. Валентина Терешкова была очень удивлена, что в Караганде ее еще помнят. А я ей сказала, что как Вас не помнить, когда у нас даже улица есть в Вашу честь. У нас с Терешковой день рождения в один день. Мы остались с ней друзьями, и каждый год поздравляем друг друга с днем рождения», — поделилась гостья.

Каждый раз, когда космонавты приземляются на нашей земле, их встречает Магрифа Аманбековна Карибекова. Они всегда привозят нашей гостье подарки. Космонавты, прилетевшие в Караганду 7 апреля, подарили Магрифе Аманбековной тематическую книгу.

Вот так ТК «Новое Телевидение» и «Текс Радио» отпраздновали день космонавтики.