Погрешность прогноза…

Корреспондент 21.04.2017 1 Комментарий 55

Погрешности при прогнозировании паводка были допущены из-за отсутствия оборудования.

В Казгидромете признали, что отдел гидрологии допустил погрешности при прогнозировании ожидаемого притока воды. Из 11 водохранилищ эксперты ошиблись в трех. Однако они уверяют, что предоставленные данные отражали всю опасность ситуации, и все экстренные службы знали, что превышение нормы воды как минимум в два раза будет. К тому же, погрешность была допущена из-за отсутствия оборудования.

ДИДАР ЖАНИБЕК, директор департамента гидрологии РГП «Казгидромет»:

— В 90-х годах в связи с кризисом в стране были вынуждены сократить некоторые наблюдательные станции. И да, вот эти сокращения наблюдательных станций на нашей погрешности прогнозов сказались.

Источник: 31 канал

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Автор: Корреспондент

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Один комментарий

  1. Надежда Рогозина
    21.04.2017 из 11:28
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