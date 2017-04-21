Погрешность прогноза…

Погрешности при прогнозировании паводка были допущены из-за отсутствия оборудования.

В Казгидромете признали, что отдел гидрологии допустил погрешности при прогнозировании ожидаемого притока воды. Из 11 водохранилищ эксперты ошиблись в трех. Однако они уверяют, что предоставленные данные отражали всю опасность ситуации, и все экстренные службы знали, что превышение нормы воды как минимум в два раза будет. К тому же, погрешность была допущена из-за отсутствия оборудования.

ДИДАР ЖАНИБЕК, директор департамента гидрологии РГП «Казгидромет»:

— В 90-х годах в связи с кризисом в стране были вынуждены сократить некоторые наблюдательные станции. И да, вот эти сокращения наблюдательных станций на нашей погрешности прогнозов сказались.

Источник: 31 канал