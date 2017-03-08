Жительница Темиртау выиграла суд у отдела ЖКХ

Александра Функ, чья дочь травмировалась на игровой площадке два года назад, привлекла к ответственности виновных, пишет informburo.kz.

Темиртауский городской суд вынес решение в пользу Александры Функ. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства обязан выплатить женщине материальный и моральный ущерб.

«Суд, рассмотрев гражданское дело по иску Александры Функ, определил исковое требование о возмещении морального и материального вреда ответчику. Иск к отделу жилищно-коммунального хозяйства г. Темиртау удовлетворить частично, взыскать с ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД, строительства и жилищной инспекции г. Темиртау» в пользу Функ Александры Владимировны возмещение материального ущерба в сумме 61 202 тенге, а также моральный вред с сумме 300 000 тенге», – сообщила судья Эльмира Ебинбаева.

Мама Софии Функ изначально требовала взыскать с коммунальщиков 700 тысяч тенге морального ущерба. Но и этим решением суда удовлетворена. Женщина говорит, что, главное, смогла привлечь в ответственности виновных, которые не следят за безопасностью на игровых площадках.

«Я удовлетворена. Расходы материальные, конечно, решением суда покрыты, но моральные – нет. Ребёнок до сих пор ночью просыпается и боится, что её везут на операцию, вот этот страх у неё остался. И за это должны отвечать люди, которые не следят за безопасностью на детских площадках», — сказала Александра Функ после судебного процесса.

Суд также вынес частное определение в адрес акима Темиртау с требованием провести внутреннее расследование и наказать виновных, допустивших халатность в содержании детской площадки. По словам представителя подрядной организации Сергея Тымченко, эта мера поможет навести порядок в госструктурах.

«В данном случае нарушением законности являлось то, что имущество находится в коммунальной собственности, но за него никто не отвечает. Его сейчас можно разобрать, вынести, ни у кого оно не числится на балансе, а значит, и отвечать некому. Это, я считаю, нерациональное отношение к госимуществу, закупленному на наши деньги, деньги налогоплательщиков», – считает представитель подрядной организации.

В сентябре 2015 года в Темиртау, спускаясь с детской горки, травмировалась восьмилетняя София Функ. У горки, которая имела форму трубы, отсутствовала пластиковая секция. Девочка упала с полуметровой высоты на металлические штыри, торчавшие возле горки. София получила открытый перелом голени, она перенесла две серьёзные операции и несколько месяцев пролежала в гипсе. Мать девочки неоднократно писала заявление в полицию и прокуратуру города Темиртау с требованием привести в порядок детскую территорию и наказать ответственных за безопасность игровых площадок.