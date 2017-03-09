Жители многоэтажки в Караганде рассказали о разыгравшейся 8 марта трагедии

По предварительным данным, мужчина убил свою мать и покончил с собой.

В Караганде 33-летний мужчина, предположительно, убил свою мать, после чего выбросился с балкона пятого этажа, передает Today.kz.

Крики женщины, доносившиеся из квартиры, услышали соседи и позвонили в полицию.

«Буквально через несколько минут наряд полиции был у дверей этой квартиры. Полицейские стучались, но дверь им не открыли», — рассказала соседка Гульзия Сабитова.

По ее словам, один из сотрудников полиции вышел на улицу и стал просматривать окна, чтобы сориентироваться в ситуации. В этот момент сын хозяйки квартиры выбросился с балкона.

«Все произошло на наших глазах. Полицейские очень оперативно доставили парня в больницу. А в квартире была убита мать», — добавила Сабитова.

Как заявили в центре ортопедии и травматологии, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Вся информация о травмах передана правоохранительным органам. Нам нельзя разглашать эти сведения», — отметили в медицинском учреждении.