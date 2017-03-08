Женщин-предпринимателей в Казахстане стало больше

По итогам 2016 года численность женщин-работодателей выросла на 4%, занятых на индивидуальной основе — на 35%, сообщают аналитики ranking.kz.

После спада в 2015 году численность самостоятельных и продуктивно занятых казахстанок в 2016 году вновь вернулась к росту. По итогам 2016 года совокупная численность женщин, обеспечивающих работой не только себя, но и других граждан РК, превысила 31 тысячу человек. Это на 4% больше уровня на конец 2015 года.

Число женщин, продуктивно занятых на индивидуальной основе, в 2016 году существенно возросло — за год прирост составил 5%, после того, как в 2015 году численность таких ИП уменьшилась на 2%.

В последние два года структура численности женщин-работодателей изменилась. Если до 2015 года в структуре данной страты превалировали сельские жительницы (55% женщин всей численности таких женщин), то в 2015 году произошел перелом и число работодательниц, проживающих в городской местности, стало доминировать. По итогам 2016 года в селах продуктивно работает порядка 13 тысяч женщин, обеспечивающих рабочими местами и себя и других людей, а в городах — более 18 тысяч.

За год число женщин-работодателей в городской местности выросло на 12%, а в селах сократилось на 6%.

В рамках Программы через банки второго уровня финансируются женщины, осуществляющие предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предпринимательства без образования юридического лица и юридические лица под руководством женщины, с долей участия женщин в уставном капитале не менее 50%, с количеством работников-женщин не менее 30% от общего количества работников.

На сайте АО ФРП Даму указаны 10 банков- партнеров. У 9 БВУ есть информация на их корпоративных сайтах по программе кредитования Женского предпринимательства.