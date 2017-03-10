За несанкционированный склад снега наказали чиновников в Караганде

Специалисты специализированной природоохранной прокуратуры установили, что с начала зимы КГП «Благоустройство» и «Управление парками культуры, отдыха и скверами» устроили незаконный склад, куда вывозили снег почти 42 тыс кубометров снега, сообщает BNews.kz.

«Специализированной природоохранной прокуратурой по обращению жителя региона по факту складирования снежной массы в районе Федоровского водохранилища проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды. Установлено, что КГП «Благоустройство» и КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» в не согласованном месте заскладировано 41 761 м³ снежной массы на площади 300 м³», — сообщил сотрудник прокуратуры Ренат Ермеков.

Незаконный снежный склад организован в районе автомобильной дороги на Федоровские дачи. Это место граничит с водоохранной зоной Федоровского водохранилища, что в свою очередь создает угрозу загрязнения водохранилища в весенний период. Талые воды впоследствии могут затопить дачи и автодорогу, выведут из строя аварийные коллекторы ТОО «Қарағанды Су».

«По результатам проверки, в целях устранения выявленных нарушений законности, прокуратурой внесены преставления об устранении нарушений в акимат г. Караганды и в УВД г. Караганды. За нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены два ответственных должностных лица КГП «Благоустройство» и КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами Караганды», — сказал Ермеков.

По его словам, в представлении, внесенном в акимат, указано о решении вопроса по уборке незаконно организованного склада снега. Документ находится на стадии рассмотрения.

По данным прокуратуры, по результатам комиссионного обследования проблемного участка принято решение о необходимости определения другого места складирования снега в связи с имеющейся в паводковый период угрозой загрязнения и затопления территории и объектов, которые на ней находятся.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков на аппаратном совещании сообщил, что ситуация по уборке снега находится на контроле, в регионе планируют проведение субботников по расчистке территорий. Объявлен месячник усиленной подготовки к весенним паводкам.

«Необходимо очистить от снега подъезды к населенным пунктам, а также улицы, дворы, крыши зданий. Проверить состояние водопропускных труб. Укрепить защитные дамбы. То есть провести все мероприятия, которые позволят благополучно пережить паводковый период», – отметил глава региона.

9 и 16 марта планируют проведение общеобластных субботников, Нурмухамбет Абдибеков поручил привлекать к работе технику предприятий и частных структур.