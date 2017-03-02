Холодное начало весны ожидает не только Караганду

Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.

Температурный фон на западе составит ночью -5, днем +8 градусов Цельсия, на севере и в центре ночью -7-15 градусов, на востоке страны — ночью до 20 градусов мороза, днем -5 градусов.

Досрочный прогноз обещает в первой половине второй и третьей декады месяца повышение температуры воздуха днем: в северной половине от 5 до 13 градусов тепла, в южной половине — +12…+23. А во второй половине второй и третьей декады марта стоит ожидать холодную погоду и осадки. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С, лишь в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях – около нормы.

По материалам «Казгидромет».