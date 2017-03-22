WhatsApp убрал новую опцию

Разработчики самого популярного мессенджера прислушались к жалобам своих пользователей и убрали не так давно введенную новую функцию.

В конце февраля этого года WhatsApp запустил новую опцию, которая позволяла создавать «самоуничтожающиеся» статусы по аналогии со Snapchat и Instagram. Она заменила привычный текстовый статус, который отображался рядом с именем контакта. Пользователи получили возможность рассказывать друзьям о том, чем они заняты при помощи фото, картинки, видео или GIF-анимации. Однако многим не понравилась добавленная функция, и они попросили вернуть прежнюю опцию. Разработчики мессенджера прислушались к жалобам пользователей и решили вернуть текстовый статус, сообщает NDTV.

«Мы слышали, что пользователям не хватает классических статусов, мы решили интегрировать эту опцию в соответствующий раздел в настройках профиля», — заявили в WhatsApp.

Правда, пока что обычные текстовые статусы доступны только для пользователей Android (для этого необходимо обновить приложение в Google Play до версии v2.17.107 — прим.). Владельцы же iPhone, отмечает издание, получат привычную опцию «в ближайшее время».

По материалам Tengrinews.kz