Санаторий Жосалы
e2de7d1090fb29fd422e25dd6c7m

Выставка ростовых цветов откроется в Караганде

Сабина 2 часа назад Комментировать 8

В Карагандинском областной музей изобразительного искусства 17 марта в 16:00 состоится открытие необычной выставки дизайнерских макетов ростовых цветов ручной работы.

Автор этой выставки, посвященной весне и цветению, карагандинка — Виктория Конова. Маркетолог по образованию, Виктория  окончила Карагандинский Государственный Политехнический институт, а в детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано, поёт. Художественного образования у девушки нет, но это не мешает ей создавать красоту своими руками. Творческим и идейным вдохновителем автор выставки считает московского декоратора Юлию Шакирову, которая создает мистическую и романтическую атмосферу, используя в работе цветы и толику фантазии.

Выставочное пространство экспозиции поделено на 11 отдельных фото-зон для посетителей, которым будет предоставлена возможность ощутить себя в сказочной стране цветов наяву.
Выставка откроется завтра, и карагандинцы смогут насладиться ею вплоть до 31 марта. 

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

poholodanie3

С сегодняшнего дня в Казахстане обещают похолодание

Синоптики прогнозируют похолодание в большинстве областей Казахстана. Прогноз погоды на 16-18 марта распространил РГП «Казгидромет».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.