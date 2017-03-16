Выставка ростовых цветов откроется в Караганде

В Карагандинском областной музей изобразительного искусства 17 марта в 16:00 состоится открытие необычной выставки дизайнерских макетов ростовых цветов ручной работы.

Автор этой выставки, посвященной весне и цветению, карагандинка — Виктория Конова. Маркетолог по образованию, Виктория окончила Карагандинский Государственный Политехнический институт, а в детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано, поёт. Художественного образования у девушки нет, но это не мешает ей создавать красоту своими руками. Творческим и идейным вдохновителем автор выставки считает московского декоратора Юлию Шакирову, которая создает мистическую и романтическую атмосферу, используя в работе цветы и толику фантазии.

Выставочное пространство экспозиции поделено на 11 отдельных фото-зон для посетителей, которым будет предоставлена возможность ощутить себя в сказочной стране цветов наяву.

Выставка откроется завтра, и карагандинцы смогут насладиться ею вплоть до 31 марта.