Все, что нужно знать о новом формате школьных экзаменов

В этом году выпускники школ будут сдавать Единое национальное тестирование в новом формате: сначала экзамены в школах, а потом тестирование при поступлении в ВУЗы, передает МИА «Казинформ».

Итоговая аттестация как выпускной экзамен в школах

Все выпускные экзамены пройдут в школах по месту обучения. Задания составляются Министерством образования и науки. Ответы будут проверяться созданными в самих школах экзаменационными комиссиями, они же и будут ставить оценки. Ориентировочные сроки: 29 мая — 9 июня 2017.

Тестирование как экзамен для поступления в вузы и система распределения грантов

В 2017 году ожидается участие в тестировании 151 тысячи человек, в том числе 91 тысяча (70%) — выпускники школ и 60 тысяч — выпускники колледжей. В этом году у желающих поступить в ВУЗы появилась возможность на 120 вопросах заработать 140 баллов.

Оценка ответов: в заданиях с выбором одного правильного ответа присуждается либо 1 балл, либо 0 баллов. В случае, если сдающему тест предлагается несколько ответов, то за все правильные — 2 балла, за одну ошибку — 1 балл, за две и более ошибок — 0 баллов. Проходной балл — 50 баллов, но в национальные ВУЗы выше — 65 баллов.

Также увеличен порог для некоторых специальностей: «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» — 60 баллов. Обладатели знака «Алтын белгі», победители и призеры республиканских и международных олимпиад будут сдавать тестирование на общих основаниях. Единственное преимущество — право на грант при одинаковых баллах с выпускником, не имеющим перечисленных наград.

КТА для выпускников ТиПО

В этом году внесены изменения и в Комплексное тестирование абитуриентов для выпускников колледжей, которые хотят поступить в ВУЗы. Теперь они смогут выбирать между двумя видами тестирования. Первый — для тех, кто поступает в ВУЗ сразу на 2 или на 3 курс (по сокращенной программе), второй — для тех, кто поступает по специальности не родственной той, что была в колледже. Для второй категории выпускников ТиПО формат КТА по технологии и содержанию идентичен с ЕНТ.

Ориентировочные сроки: По результатам ЕНТ выдается сертификат, который действителен до 31 декабря текущего года.

Образцы заданий итоговой аттестации, ЕНТ, перечень профильных предметов, учебно-методические пособия для подготовки к ЕНТ можно найти на сайте НЦТ — www.testcenter.kz.

Также на сайте доступно платное пробное тестирование. Кроме того, на страницах газеты «Егемен Қазақстан» публикуются задания по грамотности чтения, математической грамотности, варианты и решения задач других предметов ЕНТ. Не сумевшим набрать с первой попытки пороговый балл можно будет пересдать тестирование еще два раза. Сначала в августе, в случае повторной несдачи — абитуриенты могут поступить в ВУЗы условно и сдать ЕНТ в третий раз в январе следующего года.