Воспитанные коровы из Карагандинской области произвели фурор в интернете (Видео)

В казнете набирают популярность коровы, которые пробираются в нору, вырытую в снегу. Ролик сняли в Карагандинской области, передает «КТК».

В регионе все еще лежит снег. Чтобы животные могли попасть в сарай, который завалило снегом, хозяева придумали способ – прорыли «норы». Коровы, к слову, совсем не растерялись, весьма аккуратно спускаются в заснеженную яму. Будто сурки. Пользователи отмечают и интеллигентность животных – никто никого не толкает. Кто-то в сети предположил, что видео обязательно получит продолжение – когда весь этот снег растает, буренки, видимо, будут уже доплывать до сарая.