Фёдоровская бойня: волонтеры призвали карагандинцев не быть равнодушными

Бойня, обнаруженная на Федоровских дачах, породила волну негодования не только среди любителей животных, но и среди простых горожан. Волонтеры Караганды обратились к дачникам, призывая людей осознавать последствия своих поступков.

От холодной жестокости, с которой были забиты собаки, бросает в дрожь. Распятые лапы, стянутые проволокой, сброшенные друг на друга окровавленные шкуры, — эта жуткая картина еще долго будет стоять перед глазами волонтёра Инны Радченко, которая выезжала на Фёдоровские дачи с другими зоозащитниками. А ведь бойни могло и не быть, если бы дачники не оставляли своих «звоночков» зимовать.

Оставленные, а по сути — брошенные животные дичают, ищу пропитание за пределами родного участка, плодятся и сбиваются в стаи. Как результат — бродячих собак на дачах становится больше, и сами же дачники провоцируют расстрелы и забои.

Сейчас весна, и по дачам бегают беременные собаки. А это значит, что когда откроется дачный сезон, горожане снова будут с восторгом играть со щенятами и подкармливать бездомных животных, даже не думая, что с приходом холодов эти зверьки, которых, конечно, никто забирать домой не намерен, могут оказаться освежёваны живодерами. Ведь животное ,привыкшее получать от людей корм и ласку, ничего не подозревая отправится за поманившим аппетитной костью злоумышленником на бойню.

Волонтерские организации города обращаются к дачникам с просьбой ответственно подходить к своему общению с животными, не бросать их без присмотра и — если кому-то довелось стать свидетелем жестокой расправы над братьями меньшими — незамедлительно звонить по номеру 102.

«На Фёдоровке есть и жилые дома, там всегда много машин, все слышат, но никто не обращает внимания на это. Некоторые боятся привлечь к себе внимание,» — с сожалением отмечает Инна Радченко. — «Сегодня волонтёры покажут место бойни санэпидемстанции, чтобы убрать бойню. Мы поедем туда с группой, чтобы отловить беременных собак, и и позже стерилизовать их.»

Однако СЭС после выезда посчитало, что это отработки КРС и их надо куда-то деть. Вот и нашли «заводчики» куда деть. Сейчас все шкурки и тушки вывезли, но на этом все закончилось.

Волонтеры призывают небезразличных горожан помочь в отлове и стерилизации бездомных животных.