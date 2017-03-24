Во сколько казахстанцам обойдется «переобуть» авто в летнюю резину

В 2016 году только шесть процентов покупателей отдавали предпочтение новым комплектам.

Комплект летней резины в Казахстане в среднем обойдется от 24 тысяч до 120 тысяч тенге, передает Today.kz со ссылкой на сервис бесплатных объявлений OLX.

Отмечается, что в 2016 году только шесть процентов покупателей отдавали предпочтение новым комплектам. В остальных случаях пользователи выбирали бывшие в употреблении варианты.

Подержанные шины

Летняя б/у резина — хороший вариант на тот случай, когда нужно срочно сменить шины, но покупка новых не по карману. Выбирая подержанные шины, можно сэкономить до 35 процентов. Хорошие летние шины в среднем можно купить всего за 13 тысяч тенге. Всегда важно связываться с продавцом и уточнять состояние товара. Минимум за семь тысяч тенге за штуку можно приобрести шины бренда Cordiant диаметром R13. От 10 тысяч тенге за штуку можно приобрести шины известного немецкого производителя Continental ContiSportContact 5 245/45 R18. Покупка летней резины с дисками в комплекте обычно обходится в два раза дороже, чем покупка шин отдельно. К примеру, комплект резины размером R15 с дисками для Hyundai Starex можно купить за 99 тысяч тенге.

Новые шины

Если же вопрос экономии не стоит, можно приобрести и новую резину. Минимальная стоимость новых шин Bridgestone и Toyo составляет около 20 тысяч тенге за штуку. А за 82 тысячи тенге можно купить полный комплект летних шин Pirelli 185/65 R15.

Кроме того, представлен и сегмент премиум-класса: комплект летних шин Hakka Black от известного финского производителя Nokian предлагают приобрести за 250 тысяч тенге.

Стоит напомнить, что при покупке шин всегда нужно проверять их состояние.

На резине не должно быть вздутий, шишек и микротрещин, допускается наличие одной-двух латок на обратной стороне протектора. Если на шине присутствуют следы бокового ремонта, от покупки такой резины лучше воздержаться. Кроме того, стоит оценить состояние протектора: его высота должна быть не менее 1,6 миллиметра. Не лишним будет также осмотреть поперечные ламели, ведь от них во многом зависит эффективность торможения автомобиля. Обратите внимание и на внутреннюю поверхность резины: нет ли там вулканизирующей пасты — она может приводить к дисбалансу шины. Если все в порядке, то резину можно покупать.