Вниманию карагандинцев

Пресс-служба акимата Караганды обратилась к горожанам, стоящим на учёте нуждающихся в жилье.
ГУ «Отдел жилищных отношений города Караганды» в соответствии с п.5 ст.71 Закона РК «О жилищных отношениях» проводит инвентаризацию списков очередности граждан РК, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда для актуализации списков очередников. В этих целях гражданам состоящих на учете нуждающихся в жилье в период с 1 апреля по 1 декабря текущего года необходимо предоставить документы по установленному перечню для обновления списков очередности:
Для всех категорий граждан:
- Адресная справка (Центр обслуживания населения по району проживания) всех членов семьи.
- Копия удостоверения личности (свидетельство о рождении детей) всех членов семьи.
- Справка об отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, Информационная справка недвижимого имущества за 5 лет по РК (Центр обслуживания населения по району проживания);
- Свидетельство о заключении (о расторжении) брака; свидетельство о смерти;
Дополнительно предоставляют:
- Для работников бюджетных организаций (военнослужащих) необходимо справка с места работы (службы);
Для льготной категории граждан:
1) документ, подтверждающий льготу (копии нотариально заверенные)
«Неполные семьи» (желательно нотариально заверенное заявление о том, что не состоит в браке),
«Многодетные семьи» (удостоверение «Алтын алқа» и т.д)
«Оралманы» (удостоверение личности)
«инвалиды 1,2 группы» (справка об инвалидности с указанием группы),
«Семьи имеющие или воспитывающие детей-инвалидов» (справка об инвалидности с указанием группы),
«Лица страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний» (справка соответствующего органа с указанием вида заболевания),
«лица приравненные к инвалидам и участника ВОВ» (удостоверение),
«пенсионеры по возрасту» (пенсионная книжка),
2) справку о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением детей- инвалидов, детей- сирот).