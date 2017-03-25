Видеорегистраторы появятся в самолётах

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рекомендует разработать и внедрить стандарты по оборудованию воздушных судов видеорегистраторами в кабинах пилотов, пишет газета «Известия».

Как рассказали газете в МАК, оснащение пилотских кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации (ICAO). Соответствующие поправки были внесены 10 ноября 2016 года.

«Новый стандарт будет распространяться прежде всего на самолеты, осуществляющие международные полеты. Бортовые регистраторы визуальной обстановки будут фиксировать действия пилотов, отображаемые на приборах данные, положение пультов управления и даже условия видимости за окном», — говорится в материале.

Издание сообщает, что никаких конкретных сроков по оснащению воздушных судов видеорегистраторами пока не установлено, поскольку внедрение новых типов бортового оборудования может потребовать длительной подготовки.