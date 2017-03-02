Великий Пост: смысл, питание и ответы священнослужителя

Сегодня многие казахстанцы, порой даже независимо от принадлежности к православию, в преддверии Пасхи решаются держать Великий Пост. Но что такое «поститься» на самом деле — дань моде или испытание духа и плоти? Редакция novoetv.kz считает, что решившим держать пост будет полезно прочесть эту статью.

Прежде чем браться за такое ответственное дело, необходимо уяснить, что же такое пост.

«Пост – это особое воздержание, которое необходимо человеку, чтобы «восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями». Это своеобразное орудие, с помощью которого мы побеждаем грех и утверждаемся в добре,» — объясняет протоиерей Крестовоздвиженского Храма Караганды Александр Угольков.

По словам священника, пост должны держать все православные христиане. Основой поста для людей, здоровых физически, считается воздержание в пище.

Физический пост можно разделить на пять этапов:

Отказ от мяса. Отказ от молочного. Отказ от рыбы. Отказ от масла. Лишение себя пищи вообще на какие-то сроки.

Правило Великого поста самое строгое.

«Мы воздерживаемся в еде даже от растительного масла, которое разрешается есть только в субботу и воскресенье,» — говорит Александр.

Конечно, держать пост полностью могут лишь здоровые люди. Для тех, кто страдает от какого-либо недуга, а так же для престарелых, беременных, кормящих, и детей степень поста определяется их духовником — священником, к которому они ходят на исповедь.

«При этом важно не забывать, что физическая сторона поста всегда менее существенна, чем духовная. Святой, живший в 4 веке, так говорил об этом: «Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и ноги, и все наше тело»,» — цитирует Святителя Иоанна Златоуста протодьякон. — «Поэтому пост обязательно должен сопровождаться покаянием в своих грехах — православные христиане ходят на исповедь, молитвой и воздержанием от всяких развлечений – хождения в кино и гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрения телевизора, погружения в интернет. Если все это еще влечет сердце христианина, то пусть он сделает усилие, чтобы оторвать от этого свое сердце, хотя бы в дни поста». «В древности мудрые люди говорили, что тело человека подобно ослу: его нельзя много кормить, чтобы оно не взбесилось, но и нельзя и истощать так, чтобы оно не могло работать. Думаю, что этого правила нужно придерживаться особенно во время поста, чтобы не впасть в крайности,» — резюмирует Александр Угольков.

А наша редакция желает верующим стойкости духа и чистоты помыслов!