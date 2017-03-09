В музее Темиртау проследили за эволюцией женских аксессуаров и предметов

Научные сотрудники историко-краеведческого музея Темиртау подготовили к Международному женскому дню необычную экспозицию, где можно увидеть, как менялись женские аксессуары, косметика и предметы быта на протяжении долгих лет, передает BNews.kz.

О том, какой косметикой пользовались красавицы много лет назад, и как изменились крема и румяна за долгие годы, чем накручивали волосы девушки прошлых столетий можно узнать из уникальной экспозиции посвященной женщинам.

«Эта экспозиция посвящена международному женскому дню. В поддержку гендерной политики Республики Казахстан, мы долгие годы проводим в нашем музее выставки к 8 марта. С самых разных ракурсов рассматривали жизнь женщины и выставляли экспонаты музея. Сейчас в фондах музея более 20 тысяч экспонатов, и в этом году мы решили показать эволюцию женских предметов. Посетители выставки увидят изменения женских предметов и аксессуаров, начиная с древности. Представлены и чулки, и различные косметические средства. Предметы для укладки волос, кухонные принадлежности, косметика и многое другое»,— говорит старший научный сотрудник музея Татьяна Хмелева.

Представленные экспонаты очень разнообразны и касаются разных сторон жизни женщины. Здесь показан долгий и непростой путь эволюции от муки до тонального крема. Выставлена в музее пудра прошлых столетий, под названием «Рашель», ей с удовольствием пользовались наши бабушки. Известно, что актриса Рашель сама изобрела пудру оливкового оттенка, подкрасив ее смесью жженого сахара со спиртом — с тех пор этот вид пудры зовется ее именем.

Считается, что пудру, как и многое другое, изобрели в Египте. Хотя задолго до этого жители разных уголков мира покрывали свои лица и тела мелом, белой глиной. И не для красоты — ученые утверждают, что это была защита от злых духов.

Выставлены в музее и женские бигуди, на стендах представлены как бумажные папильотки и деревянные палочки, так и термобигуди с электронагревателем, которыми женщины пользовались в XX веке.

С древних времен, рассказывают научные сотрудники, женщины стремились придать привлекательность своей прическе с помощью локонов. Методом проб и ошибок они поняли, что если волосы на что-нибудь наматывать, то они вполне могут принять и даже некоторое время удерживать форму этого предмета. Представлена в музее и дефицитная в XX веке плойка, которую одна из дам изготовила на металлургическом комбинате Темиртау. Самодельными плойками женщины — металлурги пользовалась с большим успехом около 70 лет назад.

Представлена в экспозиции и коллекция утюгов разных эпох. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции были изобретены способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. В XVIII—XIX веках утюги представляли собой металлические сооружения формы, близкой к современной. Утюги нагревались на газу или в печи. Позже в утюги закладывали раскаленные угли.

Работники музея попытались в экспозиции раскрыть мир женщин с самых разнообразных и порой неожиданных ракурсов.

«Самое необычно для нашего музея — это раскрытие интимной жизни женщин. Этот раздел экспозиции посвящен чулкам. Здесь показаны чулки 60-х, современные чулки, ну и какие-то части гардероба женского, которые, в общем-то, не очень принято показывать в музее. Но это все с интересом рассматривают посетители. Сейчас такой одеждой, конечно, уже не пользуются»,— говорит Татьяна Хмелева.

Известно, что женщины стали носить чулки в XVIII веке. С подачи маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XV. Стоимость кружевных чулок, которые она ввела в моду, приближалась к годовому доходу среднестатистического дворянина. В Советском союзе первые чулки в продажу поступили 78 лет назад, это были нейлоновые чулки, и они были жутким дефицитом. На уникальные женские предметы и аксессуары в экспозиции жители Карагандинской области могут посмотреть в течение месяца.