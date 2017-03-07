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В Карагандинской области начнутся выборы в маслихаты

Сабина 1 час назад Комментировать 4

Выборы стартуют 26 марта. В настоящее время уже зарегистрировано 26 кандидатов, которые претендуют на места восьми выбывших депутатов.

Как сообщила заместитель председателя облизбиркома Мадина Апиева, одно депутатское кресло освободилось в областном, два — в городских и пять — в районных маслихатах.

По словам зампредседателя, на предстоящих выборах будут задействованы 6 территориальных, 8 окружных и 58 участковых избирательных комиссий.

Выдвижение кандидатов в депутаты началось 30 января и закончилось 24 февраля этого года. В свою очередь их регистрация закончилась 1 марта. Всего зарегистрировано 26 кандидатов: 18 из них — самовыдвиженцы, еще 8 человек выдвинуто от партии «Нұр Отан». Среди кандидатов — 14 мужчин и 12 женщин, с высшим образованием — три четверти из них. Средний возраст претендентов — 39 лет, однако самому молодому всего 22 года. Среди кандидатов есть и врачи, и инженеры, и педагоги, и менеджеры.

«Агитационная работа кандидатов началась 2 марта и продлится до полуночи 24 марта. В настоящее время ведется работа по уточнению списков избирателей, которые будут представлены в избирательных участках 7 марта. Все избиратели могут ознакомиться с этими списками, проверить в них сведения о себе и внести корректировки в случае обнаружения допущенных неточностей», — отметила Мадина Апиева.

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Автор: Сабина

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