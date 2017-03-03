В Карагандинской и еще в двух областях задержаны должностные лица

Антикоррупционной службой за получение взяток задержаны должностные лица Карагандинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, передает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«В систематическом получении взяток на общую сумму 300 000 тенге изобличен руководитель медико-социального экспертного отдела № 3 Департамента труда, социального развития и миграции Карагандинской области Оспанов М.», — рассказали в пресс-службе Нацбюро.

2 марта при получении взятки в размере 80 000 тенге за беспрепятственное продление 3 группы инвалидности Оспанов М. задержан и водворен в ИВС УВД Жезказгана.

«В Жамбылской области задержан за получение взятки в сумме 300 000 тенге руководитель КГУ «Отдел земельных отношений акимата Кордайского района» Сазанбай Б. Незаконное вознаграждение получено им за подписание землеустроительного проекта», — также сообщили в Нацбюро.

С поличным задержан аким города Ленгер.

«Аналогично, при получении взятки в сумме 100 000 тенге за предоставление земельного участка задержаны с поличным аким города Ленгер Толебийского района Южно-Казахстанской области Байымбетов С. и главный специалист отдела земельных отношений этого же района Тургын А.», — отметили в ведомстве.

Сазанбай Б., Байымбетов С. и Тургын А. вину в содеянном признали полностью, в связи с чем досудебное производство будет окончено в ускоренном порядке.