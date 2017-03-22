В Караганде в результате аварии погиб один человек

21 марта в Караганде произошло лобовое столкновение автобуса с микроавтобусом.

Как сообщает EKaraganda.kz, по словам заведующего сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандера Кабидуллы, на дороге лоб в лоб столкнулись автобус, следовавший 31-м маршрутом, и микроавтобус Mercedes красного цвета. В результате водитель микроавтобуса погиб.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.

«Водитель маршрутного автобуса отделался легкими повреждениями. Из пассажиров также никто не получил травм, за исключением ушибов, все остались целы и невредимы», — сказал заведующего сектором пассажирского транспорта.

В момент столкновения в автобусе находилось всего несколько пассажиров, все они остались невредимы.