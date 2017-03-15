В Караганде стартовали продажи билетов на ЭКСПО-2017

В городах Казахстана открываются официальные билетные кассы «ЭКСПО-2017». Одна из таких касс заработала в Караганде.

8 марта в ЦУМе состоялось праздничное открытие продажи билетов на международную выставку, пишет издание «Индустриальная Караганда». Билеты на предстоящее событие реализуют в трех видах — с фиксированной и открытой датами и сувенирные.

Кассир Гульшат Акпай рассказала, что билеты с фиксированной датой продаются по 4 000 тенге на будние дни ЭКСПО и по 6 000 на выходные. Билеты же с открытой датой можно купить по 6 000 и 8 000 тенге соответственно.

Приобретая фиксированные билеты, казахстанцы будут знать точную дату посещения выставки. А вот при покупке билетов с открытой датой ЭКСПО можно посетить в любой день, кроме праздников, а также дней открытия и закрытия выставки. Правда, билет действителен лишь на одно посещение.

Существуют также сувенирные билеты, которые обходятся в 20 000 тенге. Они предполагают посещение ЭКСПО как раз и в праздничные дни.

Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями смогут увидеть выставку бесплатно. Скидку в 50 процентов предоставят пенсионерам, школьникам, студентам и многодетным семьям.

«Чаще предстоящей выставкой интересуется молодежь. Многие хотят попасть на ЭКСПО. И уже в первые дни работы кассы мы реализовали большое количество билетов. Наибольший спрос — на билеты с открытой датой. Видимо, карагандинцы еще не определились с точными днями посещения выставки. Надеемся, что ближе к ЭКСПО повысится спрос и на сувенирные билеты», — говорит Гульшат Акпай.

Организаторы международной выставки также напоминают, что билеты можно купить на официальном билетном сайте «ЭКСПО-2017». Кассы будут работать до конца ЭКСПО.

8 марта кассы ЭКСПО-2017 открылись в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде, Кокшетау.

г. Павлодар — ТРЦ «Batyr mall»

г. Усть-Каменогорск – ТК «Император»

г. Караганда – ТД ЦУМ

г. Кокшетау – ТРЦ РИО

12 марта кассы ЭКСПО-2017 открылись в городах: Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент и Кызылорда.

г.Петропавловск – ТЦ «Рахмет»

г.Талдыкорган – ТРЦ «Сити Плюс»

г. Тараз – ТД «Смолл»

г.Шымкент – ТРЦ «Shymkent plaza»

г.Кызылорда – ТД «Жибек Жолы»

В субботу, 25 марта в 12.00 билетные кассы заработают в Костанае, Актобе, Уральске, Актау и Атырау.

г.Костанай – ТРЦ «Март»

г.Актобе – ТРЦ «Мега Актобе»

г. Уральск – ТРЦ «Сити Центр»

г. Актау – ТРЦ «Актау»

г. Атырау – ТРЦ «Baizaar»