В Караганде с размахом отметили Наурыз

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поздравил горожан с Наурызом.

Глава региона со сцены на центральной площади отметил, что рад возможности поздравить земляков с главным весенним праздником.

«Пусть обновление принесет в жизнь каждого из вас только добрые перемены. Пусть в ваших домах царят любовь, благополучие, удача и достаток. Мира каждой семье, большого будущего нашим детям!», — пожелал Ерлан Кошанов.

Главным местом действий стал центральный парк. Впервые за много лет власти перенесли празднование Наурыза с центрального проспекта в пешеходную зону. Массовые гуляния для горожан были организованы перед тремя дворцами культуры, а также Домом дружбы, расположенными в разных уголках шахтерской столицы.

Карагандинцев и гостей города бесплатно угощали пловом, баурсаками, а также приглашали на чаепитие в юрты. В юрточном городке были и так называемые экскурсионные — в них демонстрировались экспонаты из местного краеведческого музея. Об истории края можно было узнать и на «электронной аллее», где молодежь со смартфонами считывала выставленные QR-коды и получала информацию о главных исторических событиях.

Организаторы позаботились и о детском досуге — в парке работали аттракционы, проводились спортивные состязания, катания на лошадях, а ростовые куклы участвовали во всех мероприятиях.

Местные артисты подготовили получасовой мюзикл о сотворении мира и появлении весны, в постановке приняли участие больше 600 человек, среди которых замечены и профессиональные актеры, и юные артисты. Зрители тепло встретили праздничный мюзикл, после которого на сцене начался большой концерт, который продлился до самого вечера.