В Караганде пройдёт выставка «Магия танца»

В преддверии Международного женского дня 3 марта 10:00 в Карагандинском областном музее изобразительного искусства пройдёт V Областной практикум мастер – класс «Өнерлі шебер» для педагогов художественных школ.
Изучение интересных технических приемов, расширение арсенала практических навыков, мастер-класса на тему «Пространство в изображении» под руководством члена Союза художников Республики Казахстан, Александра Антоновича Пацюра — всё это ждет гостей на открытии мероприятия.
Каждый участник получит возможность подтвердить и улучшить свои профессионально-художественные навыки, а так же шанс утолить свою творческую жажду.
В рамках практикума «Өнерлі шебер» также состоится торжественное открытие и вручение дипломов победителей ежегодной Областной выставки-конкурса «Мастер — ART» для педагогов художественных школ, отделений школ искусств и изостудий.
Так как тему экспозиции навеяла чарующая магия танца, то основными направлениями работу станут народные, современные и ритуальные танцы, балет и очарование движений, застывших на полотне.
Выставка продлится до 12 марта.