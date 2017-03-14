В Караганде построят три подстанции «Скорой помощи»

Как сообщил глава управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев на встрече акима области с медработниками, уже выделены деньги на разработку проектно-сметной документации для возведения трех станций «Скорой медицинской помощи».

«Начало строительства планируется в 2018 году. Две подстанции будут созданы в Майкудуке, одна — в Сортировке, являющемся пригородом Караганды. Реализация данного проекта позволит улучшить качество оказания неотложной помощь и сократить время прибытия врачей по экстренным вызовам», — сообщил руководитель областного управления здравоохранения.

Ранее сообщалось, что служба «Скорой медицинской помощи» в Карагандинской области станет более мобильной с внедрением Единой диспетчерской сети. На всех машинах скорой помощи сейчас устанавливаются GPS-датчики, которые будут контролироваться из оперативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Все вызовы, поступающие на «Скорую помощь» в городах и районах, будут вноситься в единую информационную систему. Таким образом повысится оперативность и эффективность службы, сократится время прибытия на вызов.