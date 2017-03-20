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В Караганде открылась выставка гигантских цветов

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 9

В музее изобразительного искусства на 45 квартале открыли «Цветочную сказку». Так назвала свою выставку дизайнер Виктория Конова. Она делает необычные цветы размером выше человеческого роста, пишет karaganda-region.gov.kz.

– Идея пришла от московского дизайнера Юлии Шакировой, – рассказывает Виктория. – Я увидела у нее красные маки, мне очень они понравились, и я захотела их повторить. Я пыталась делать их из бумаги, из ткани, из всего, чего могла, но не получалось. В итоге я нашла материал – полиэтиленовая пена. И цветы получились такие, как хотелось.

Фотозона с красными маками, кстати, привлекала больше всего зрительского внимания на выставке. В зале музея также выставили золотые анемоны, ландыши, подснежники, анютины глазки, ромашки и розы.

– Делать их несложно, – рассказывает мастерица. – На одни цветы у меня уходит несколько часов, на другие – несколько дней. Материал легкий в работе, он легко деформируется, не боится влаги. Вот только на него очень плохо ложится краска. Поэтому для улицы, например, такую инсталляцию можно делать только из некрашеной пены.

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Гигантскими цветами чаще всего украшают детские сады, праздники, свадьбы, а иногда и просто домашний интерьер.

Выставка продлится до 31 марта. Взрослый входной билет стоит 500 тенге, детский — 300.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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