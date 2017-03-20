В Караганде открылась выставка гигантских цветов

В музее изобразительного искусства на 45 квартале открыли «Цветочную сказку». Так назвала свою выставку дизайнер Виктория Конова. Она делает необычные цветы размером выше человеческого роста, пишет karaganda-region.gov.kz.

– Идея пришла от московского дизайнера Юлии Шакировой, – рассказывает Виктория. – Я увидела у нее красные маки, мне очень они понравились, и я захотела их повторить. Я пыталась делать их из бумаги, из ткани, из всего, чего могла, но не получалось. В итоге я нашла материал – полиэтиленовая пена. И цветы получились такие, как хотелось.

Фотозона с красными маками, кстати, привлекала больше всего зрительского внимания на выставке. В зале музея также выставили золотые анемоны, ландыши, подснежники, анютины глазки, ромашки и розы.

– Делать их несложно, – рассказывает мастерица. – На одни цветы у меня уходит несколько часов, на другие – несколько дней. Материал легкий в работе, он легко деформируется, не боится влаги. Вот только на него очень плохо ложится краска. Поэтому для улицы, например, такую инсталляцию можно делать только из некрашеной пены.

Гигантскими цветами чаще всего украшают детские сады, праздники, свадьбы, а иногда и просто домашний интерьер.

Выставка продлится до 31 марта. Взрослый входной билет стоит 500 тенге, детский — 300.