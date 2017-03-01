В Караганде объявлен конкурс на разработку памятника Цою

Установить памятник легендарному исполнителю Виктору Цою планируют в Шахтёрской столице, пишет «NV.kz».

Место для нового скульптурного сооружения определил автор идеи и ее спонсор — фонд казахско-корейской дружбы «Ер Нур&Ника». Именно возле офиса фонда — за городским стадионом на улице Олимпийская, в сквере, возле которого проводились сельскохозяйственные ярмарки, планируется установить дань памяти Виктора Цоя.

Ужё объявлен областной конкурс на разработку проекта благоустройства с установкой архитектурно-монументальной композиции. Конкурс проводится совместно с акиматом Караганды при содействии Союза архитекторов РК и Союза художников РК, и к участию приглашаются члены творческих союзов архитекторов, художников, дизайнеров; а так же представители всех творческих профессий. Возраст и стаж не имеют значения, единственное требование — наличие специального образования.

Монумент должен представлять объемно-пространственную композицию, выполненную из долговечных материалов — бетона, естественного камня, нержавеющей стали, бронзы. При создании произведений необходимо учитывать ландшафт, освещение и эстетическое содержание сквера.

По итогам конкурса присуждаются три денежные премии:

первая премия — 500 000 тенге, вторая премия — 250 000 тенге, третья премия — 150 000 тенге.

Один из эскизных проектов, занявших призовые места, будет воплощен в реальность.

Приема заявок завершится 3 апреля, а итоги конкурса и выплата денежных премий пройдёт 10 апреля.

Требования к проекту и исходный материал для конкурса можно получить по адресу: Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 24/4, Союз архитекторов РК и по телефону 8 (7212) 51 36 43.

Положение о проведении конкурса предоставляется в Союзе архитекторов.