В Караганде двое пенсионеров стали жертвами аферистов

Врачи-самозванцы из службы скорой медицинской помощи похитили деньги двоих карагандинских пенсионеров, обманом проникнув в их квартиры, передает МИА «Казинформ».

Для убедительности своей легенды о причастности к медицине злоумышленники надели синие куртки — зимнюю спецформу врачей скорой помощи, и принесли с собой необходимые инструменты для медосмотра. Придя к пожилым людям, лжеврачи заявили, что в регионе проходит акция по обследованию пенсионеров по месту их жительства. После медосмотра «врачи» спешно покидали квартиру, а старики скоре обнаружили, что не могут найти свои сбережения.

По сообщению ГУ станции «Скорая медицинская помощь» управления здравоохранения Карагандинской области, сотрудники этого ведомства не совершают плановых объездов пенсионеров.