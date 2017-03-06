В Караганде двое пенсионеров стали жертвами аферистов

Врачи-самозванцы из службы скорой медицинской помощи похитили деньги двоих карагандинских пенсионеров, обманом проникнув в их квартиры, передает МИА «Казинформ».
Для убедительности своей легенды о причастности к медицине злоумышленники надели синие куртки — зимнюю спецформу врачей скорой помощи, и принесли с собой необходимые инструменты для медосмотра. Придя к пожилым людям, лжеврачи заявили, что в регионе проходит акция по обследованию пенсионеров по месту их жительства. После медосмотра «врачи» спешно покидали квартиру, а старики скоре обнаружили, что не могут найти свои сбережения.
По сообщению ГУ станции «Скорая медицинская помощь» управления здравоохранения Карагандинской области, сотрудники этого ведомства не совершают плановых объездов пенсионеров.
«Следует помнить, что врачи скорой помощи без вызова к пациентам не приезжают, независимо от возраста и диагноза. Тем более, наши врачи не передвигаются во время выполнения своих функциональных обязанностей на личных автомобилях. Выезд осуществляется только на специальном служебном транспорте», — прокомментировали в администрации областной станции скорой медицинской помощи.