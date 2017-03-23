В Караганде более ста молодых семей получили ключи от квартир

В Караганде 108 молодых семей получили ключи от новых квартир, передает dknews.kz.

Новый дом находится по ул. Белинского, 2, в Майкудуке. В канун празднования Наурыза аким Караганды Нурлан Аубакиров торжественно вручил ключи участникам программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье для молодых семей».

«Всего в данном доме к заселению предназначено 108 квартир. В доме предусмотрены 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных квартир», — сказал Н. Аубакиров.

Участниками программы являются молодые семьи, где возраст обоих супругов не достиг 29-ти лет (на момент подачи заявления) и они состоят в браке не менее двух лет, а также неполные семьи, в которых детей воспитывает один из родителей, не достигший возраста 29 лет.