Санаторий Жосалы
Ключи-от-квартиры

В Караганде более ста молодых семей получили ключи от квартир

Надежда Рогозина 4 часа назад Комментировать 15

В Караганде 108 молодых семей получили ключи от новых квартир, передает dknews.kz.

Новый дом находится по ул. Белинского, 2, в Майкудуке. В канун празднования Наурыза аким Караганды Нурлан Аубакиров торжественно вручил ключи участникам программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье для молодых семей».

«Всего в данном доме к заселению предназначено 108 квартир. В доме предусмотрены 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных квартир», — сказал Н. Аубакиров.

Участниками программы являются молодые семьи, где возраст обоих супругов не достиг 29-ти лет (на момент подачи заявления) и они состоят в браке не менее двух лет, а также неполные семьи, в которых детей воспитывает один из родителей, не достигший возраста 29 лет.

Теги

Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

3698021

В Астане подписан ряд соглашений между Казахстаном и Узбекистаном

По итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Астане сегодня …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.