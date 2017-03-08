В Караганде 9 марта стартует командно-штабное учение

Республиканское командно-штабное учение «Көктем 2017» начнется в 9:00, уже завтра, 9 марта. Действие пройдет в селе Садовое, Гагаринского сельского округа Бухар-Жырауского района.

Учение пройдёт 9 и 10 марта, и темой его стала «Эвакуация населения и материальных ценностей поселка Садовое, Гагаринского сельского округа Бухар-Жырауского района из зон подтопления при паводке».

В ходе учения планируется определить степень готовности органов управления, сил и средств территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций весеннего периода; совершенствовать слаженность действий и взаимодействия при предупреждении и ликвидации ЧС центральных и местных исполнительных органов по управлению подчиненными силами и средствами Гражданской защиты.

Выезд от Департамента по ЧС Карагандинской области в 09:30 часов.