В какие комитеты мажилиса вошли Серик Сапиев и Альберт Рау

Альберт Рау избран членом Комитета по финансам и бюджету, а Серик Сапиев – Комитета по социально-культурному развитию.

Открывая пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, спикер нижней палаты Парламента Нурлан Нигматулин поздравил Альберта Рау с новой должностью.

«Постановлением ЦИК член партии «Нур Отан» Рау Альберт Павлович зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. От имени всего депутатского корпуса поздравляем вас, Альберт Павлович! Желаем вам успешной работы», – сказал Нигматулин.

Первым делом депутаты рассмотрели вопросы избрания Альберта Рау членом Комитета по финансам и бюджету, а Серика Сапиева – членом Комитета по социально-культурному развитию. Парламентарии единогласно одобрили избрание кандидатур.

Помимо этого несколько депутатов перешли из состава одного постоянного комитета в другой. Депутаты Мансурхан Махамбетов (член Комитета по законодательству и правовой реформе) и Артур Платонов (член Комитета по социально-культурному развитию) выразили желание работать в Комитете экологии и природопользования. Это предложение мажилисмены также поддержали.