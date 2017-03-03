Санаторий Жосалы
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В ЦОНах Караганды 3 марта проходит акция помощи в трудоустройстве

Сабина 1 час назад Комментировать 5

Сегодня, 3 марта, в центрах обслуживания населения города по адресам ул.Шахтеров 5/2 и 21-й микрорайон 6 проходит акция «Идём в народ».

Акция посвящена вопросам содействия в трудоустройстве на постоянные рабочие места, на социальные рабочие места, на молодежную практику, направление на профессиональное обучение, обеспечение занятости через стимулирование предпринимательской инициативы.
Всех желающих приглашают получить квалифицированную помощь по оказанию содействия в трудоустройстве.

Время проведения — с 09.00 до 16.00 часов.

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Автор: Сабина

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