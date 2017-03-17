В Балхаше пройдёт конкурс на самую длинную косу

На Наурыз мейрамы в Балхаше пройдёт конкурс среди длинноволосых красавиц. Соревноваться девушкам предстоит…в длине косы!

В честь праздника в городе Балхаш Карагандинской области объявили больше десятка различных конкурсов: здесь и состязание в приготовлении национальных блюд и костюмов, и соревнования в ловкости в народных играх, и творческие конкурсы, и даже интересный конкурс красоты.

Среди девушек города выберут обладательницу самой длинной косы. Отбирать конкурсанток начнут среди тех, у кого длина волос начинается от 60 сантиметров. Кроме кос участницы должны будут продемонстрировать еще и знание казахских традиций, обычаев, и показать творческий номер.

Самое интересное, что на подиум выйдут и балхашские бабушки — они будут состязаться в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Среди аксакалов Балхаша выберут лучшего знатока «Батаменен ел көгерер» — исполнителя древней традиции благословения.

Главные празднования по всей области пройдёт 22 марта.