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В Балхаше пройдёт конкурс на самую длинную косу

Сабина 50 минут назад Комментировать 3

На Наурыз мейрамы в Балхаше пройдёт конкурс среди длинноволосых красавиц. Соревноваться девушкам предстоит…в длине косы!

В честь праздника в городе Балхаш Карагандинской области объявили больше десятка различных конкурсов: здесь и состязание в приготовлении национальных блюд и костюмов, и соревнования в ловкости в народных играх, и творческие конкурсы, и даже интересный конкурс красоты.
Среди девушек города выберут обладательницу самой длинной косы. Отбирать конкурсанток начнут среди тех, у кого длина волос начинается от 60 сантиметров. Кроме кос участницы должны будут продемонстрировать еще и знание казахских традиций, обычаев, и показать творческий номер.
Самое интересное, что на подиум выйдут и балхашские бабушки — они будут состязаться в интеллектуальных и творческих конкурсах.
Среди аксакалов Балхаша выберут лучшего знатока «Батаменен ел көгерер» — исполнителя древней традиции благословения.

Главные празднования по всей области пройдёт 22 марта.

 

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Автор: Сабина

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