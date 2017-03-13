Уважают. Головкин и флаг Казахстана появились на поясе WBC

Всемирный боксерский совет (WBC), который считается самой влиятельной боксерской организацией в мире, внес изменения в дизайн чемпионского пояса организации. Об этом сообщается на официальном сайте WBC.

Теперь на нем появится флаг Казахстана и портрет непобежденного чемпиона WBC в среднем весе Геннадия Головкина. GGG займет место рядом с такими легендарными боксерами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томас Хернс, Оскар Де Ла Хойя и Флойд Мейвезер.

«В знак уважения к Геннадию Головкину, который гордо представляет свою страну, флаг Казахстана украсит цвета пояса, вызывающего столько восторгов», — говорится в заявлении организации.

Судя по фотографии, отмечает спортивный портал Vesti.kz, на поясе появился и портрет Дэниэла Джейкобса — будущего соперника Головкина. Однако по этому поводу WBC не делал никаких официальных заявлений.

34-летний Головкин получил титул WBC в мае 2016 года после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес предпочел отдать его без боя. 18 марта в Нью-Йорке Головкин проведет защиту пояса WBC и других титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Их поединок станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden.